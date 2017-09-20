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20:01 (мск), источник: Sputnik.by

Как президент Беларуси пошутил в ответ на вопрос Sputnik

Sputnik спросил Александра Лукашенко, почему белорусский и российский лидеры наблюдали за ходом учений «Запад-2017» по отдельности. Смотрите на видео ответ президента.

Источник: Sputnik.by

Совместные белорусско-российские учения «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября на военных полигонах в Беларуси и России. Президент РФ Владимир Путин 18 сентября следил за ходом маневров на полигоне в Ленинградской области, а глава белорусского государства — в последний день учений на полигоне под Борисовом. Sputnik спросил у президента Беларуси, почему главы государств решили инспектировать учения по отдельности.

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Смотрите на видео, как в ответ пошутил Александр Лукашенко и чем объяснил этот факт. А также узнайте, за что президент Беларуси благодарен россиянам и как оценивает прошедшие учения.

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