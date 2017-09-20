Как президент Беларуси пошутил в ответ на вопрос Sputnik
Sputnik спросил Александра Лукашенко, почему белорусский и российский лидеры наблюдали за ходом учений «Запад-2017» по отдельности. Смотрите на видео ответ президента.
Sputnik спросил Александра Лукашенко, почему белорусский и российский лидеры наблюдали за ходом учений «Запад-2017» по отдельности. Смотрите на видео ответ президента.
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Смотрите на видео, как в ответ пошутил Александр Лукашенко и чем объяснил этот факт. А также узнайте, за что президент Беларуси благодарен россиянам и как оценивает прошедшие учения.