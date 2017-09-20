Как президент Беларуси пошутил в ответ на вопрос Sputnik

Совместные белорусско-российские учения «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября на военных полигонах в Беларуси и России. Президент РФ Владимир Путин 18 сентября следил за ходом маневров на полигоне в Ленинградской области, а глава белорусского государства — в последний день учений на полигоне под Борисовом. Sputnik спросил у президента Беларуси, почему главы государств решили инспектировать учения по отдельности.