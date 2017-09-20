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20:53 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект о распределении в равных долях между большинством граждан части доходов бюджета, связанных с добычей полезных ископаемых. Об этом свидетельствует документ, размещенный в базе данных нижней палаты российского парламента.

Как отмечается в проекте, за первый финансовый год после принятия закона 20 процентов доходов федерального бюджета, поступивших от добычи полезных ископаемых должны быть распределены между определенными категориями населения. В каждый следующий год раздача денег увеличивается на два процента.

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Под действие документа попадают россияне, которые официально работали не менее девяти месяцев в данном финансовом году, либо состояли на учете в службе занятости и не получали в это время пособие по безработице. Кроме того, на часть доходов казны могут рассчитывать пенсионеры, имеющие не менее пяти лет трудового стажа.

Авторы законопроекта подсчитали, что в 2018 году в случае одобрения документа один человек сможет получить около 10 тысяч рублей.

Правительство дало отрицательное заключение на проект. Часть упомянутых средств расходуется на обеспечение функций государства, в том числе на охрану прав и свобод гражданина, формирование Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. «Таким образом, право каждого гражданина на получение доходов от использования природных ресурсов реализуется посредством перечисленных расходов государства на обеспечение льгот и выплат, гарантируемых Конституцией России и федеральными законами», — отмечается в заключении правительства.

13 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что доходы российского бюджета от налогов и сборов в первом полугодии 2017 года превысили объем нефтегазовых поступлений. «Отмечу, что меняется структура доходной части. Сейчас мы больше получаем денег от налогов и сборов, чем собственно от продажи нефти и газа», — сказал он на совещании с правительством по исполнению федерального бюджета.

8 комментариевк этой статье
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Комментарии8
Комментарии
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Александр Цаллагов
Популизм, сравнимый с рукоблудством.
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