Вдох и выхлоп

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

16,4 млн человек в России дышат загрязненным воздухом — такие данные приводятся в госдокладе Минприроды «Об охране окружающей среды». Самыми опасными для проживания городами оказались, в частности, Красноярск, Магнитогорск и Норильск. Общий объем выбросов в атмосферу продолжает расти: в 2016 году он составил 31,6 млн тонн (на 1,1% больше, чем годом ранее). При этом больше всего загрязнений от промышленных объектов приходится на Красноярский край, по выбросам от автотранспорта лидирует столичный регион.

В городах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха проживает 16,4 млн человек, что составляет 15% городского населения России, говорится в ежегодном экологическом докладе Минприроды.

Больше всего от загрязнения воздуха страдают жители Бурятии, Хабаровского края и Таймырского автономного округа — в этих регионах более 75% городского населения «находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения воздуха».

Городами с наибольшей степенью загрязнения воздуха стали, в частности, Биробиджан, Благовещенск, Братск, Красноярск, Магнитогорск, Норильск и Чита.

Так, по данным исследования, в Красноярске и Магнитогорске фиксировались превышения предельной допустимой концентрации загрязнителей в 30 раз. Как рассказали «Ъ» в Минприроды, к ним «приковано особое внимание Росприроднадзора», в частности, инспекторы службы постоянно проводят «рейдовые ночные проверки» предприятий для выявления нарушений.

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При этом общий объем выбросов в атмосферу продолжает расти — в 2016 году он составил 31,6 млн тонн, что на 1,1% больше, чем в 2015 году, сообщается в докладе. На стационарные источники (то есть промышленные объекты) приходится 17,3 млн тонн загрязняющих веществ (на 0,3% больше, чем в 2015 году), около 14,1 млн тонн — на автотранспорт (на 2,1% больше).

Наибольший объем выбросов в атмосферу от промышленности зафиксирован в Красноярском крае (2,4 млн тонн), Ханты-Мансийском автономном округе (1,4 млн тонн), Кемеровской (1,3 млн тонн) и Свердловской (0,9 млн тонн) областях, говорят в Минприроды. Самыми «чистыми» стали Ингушетия, Севастополь, Кабардино-Балкария, однако даже в этих регионах в Минприроды отмечают рост количества загрязнений.



По показателю экологического ущерба от автотранспорта по-прежнему лидирует столичный регион: «выбросы составляют почти половину всех автотранспортных выбросов ЦФО и порядка одной восьмой части от общероссийской величины». По данным исследования, 2016 году на Москву и Подмосковье пришлось около 1,8 млн тонн. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что до 80% загрязнений воздуха в крупных городах приходится именно на автомобили.

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Руководитель экологического движения ЭКА Татьяна Честина отмечает, что снизить количество выбросов от автотранспорта могли бы меры, которые уже внедряются в других странах: «Развитие удобного и доступного общественного транспорта, в том числе повышение его экологического класса, переход на стандарт “Евро-6”, который уже действует в Европе, ограничение на въезд в центр, другие меры стимулирования отказа от пользования личным автотранспортом».