Вдох и выхлоп
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом.
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом.
16,4 млн человек в России дышат загрязненным воздухом — такие данные приводятся в госдокладе Минприроды «Об охране окружающей среды». Самыми опасными для проживания городами оказались, в частности, Красноярск, Магнитогорск и Норильск. Общий объем выбросов в атмосферу продолжает расти: в 2016 году он составил 31,6 млн тонн (на 1,1% больше, чем годом ранее). При этом больше всего загрязнений от промышленных объектов приходится на Красноярский край, по выбросам от автотранспорта лидирует столичный регион.
Больше всего от загрязнения воздуха страдают жители Бурятии, Хабаровского края и Таймырского автономного округа — в этих регионах более 75% городского населения «находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения воздуха».
Так, по данным исследования, в Красноярске и Магнитогорске фиксировались превышения предельной допустимой концентрации загрязнителей в 30 раз. Как рассказали «Ъ» в Минприроды, к ним «приковано особое внимание Росприроднадзора», в частности, инспекторы службы постоянно проводят «рейдовые ночные проверки» предприятий для выявления нарушений.
При этом общий объем выбросов в атмосферу продолжает расти — в 2016 году он составил 31,6 млн тонн, что на 1,1% больше, чем в 2015 году, сообщается в докладе. На стационарные источники (то есть промышленные объекты) приходится 17,3 млн тонн загрязняющих веществ (на 0,3% больше, чем в 2015 году), около 14,1 млн тонн — на автотранспорт (на 2,1% больше).
Наибольший объем выбросов в атмосферу от промышленности зафиксирован в Красноярском крае (2,4 млн тонн),
По показателю экологического ущерба от автотранспорта
Руководитель экологического движения ЭКА Татьяна Честина отмечает, что снизить количество выбросов от автотранспорта могли бы меры, которые уже внедряются в других странах: «Развитие удобного и доступного общественного транспорта, в том числе повышение его экологического класса, переход на стандарт “Евро-6”, который уже действует в Европе, ограничение на въезд в центр, другие меры стимулирования отказа от пользования личным автотранспортом».
Также, по ее словам, «это могут быть решения в модели sharing economy — развитие каршеринга, услуг карпула (совместного пользования) такси, — которая показывает хороший эффект снижения выбросов». «Если говорить о промышленности, то одной из мер является ускоренный переход на принципы наилучших доступных технологий, сроки которого постоянно откладываются и пересматриваются», — добавляет госпожа Честина.
Ольга Никитина