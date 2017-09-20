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22:25 (мск), источник: Uzdaily.uz

Узбекистан и РФ провели консультации по вопросам безопасности

Узбекистан и Россия 20 августа провели консультации по вопросам безопасности.

Источник: Uzdaily.uz

Консультации прошли в Ташкенте. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и Секретарь Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктор Махмудов, а также представители правоохранительных органов, спецслужб и аппаратов советов безопасности Узбекистана и России приняли участие в консультациях.

Сторона обсудили сотрудничество между Узбекистаном и Россией в сфере обеспечения безопасности и в миграционной сфере.

Делегации Узбекистана и РФ также рассмотрели обстановку в Центральной Азии ситуации в Афганистане.

Стороны подтвердили готовность укреплять военно-техническое сотрудничество, отметили важность активизации взаимодействия по линии специальных служб, дальнейшего расширения сотрудничества, как в двустороннем формате, так и в рамках ООН, ШОС и СНГ.

В рамках визита российской делегации предусматривается посещение города Самарканда для ознакомления с его историко-культурными достопримечательностями, а также почтения памяти и возложения венка к месту захоронения Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова.

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