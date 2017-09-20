Узбекистан и РФ провели консультации по вопросам безопасности
Узбекистан и Россия 20 августа провели консультации по вопросам безопасности.
Узбекистан и Россия 20 августа провели консультации по вопросам безопасности.
Консультации прошли в Ташкенте. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и Секретарь Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктор Махмудов, а также представители правоохранительных органов, спецслужб и аппаратов советов безопасности Узбекистана и России приняли участие в консультациях.
Сторона обсудили сотрудничество между Узбекистаном и Россией в сфере обеспечения безопасности и в миграционной сфере.
Делегации Узбекистана и РФ также рассмотрели обстановку в Центральной Азии ситуации в Афганистане.
Стороны подтвердили готовность укреплять
В рамках визита российской делегации предусматривается посещение города Самарканда для ознакомления с его