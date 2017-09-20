Узбекистан и РФ провели консультации по вопросам безопасности

Источник: Uzdaily.uz

Консультации прошли в Ташкенте. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и Секретарь Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктор Махмудов, а также представители правоохранительных органов, спецслужб и аппаратов советов безопасности Узбекистана и России приняли участие в консультациях.

Сторона обсудили сотрудничество между Узбекистаном и Россией в сфере обеспечения безопасности и в миграционной сфере.

Делегации Узбекистана и РФ также рассмотрели обстановку в Центральной Азии ситуации в Афганистане.

Стороны подтвердили готовность укреплять военно-техническое сотрудничество, отметили важность активизации взаимодействия по линии специальных служб, дальнейшего расширения сотрудничества, как в двустороннем формате, так и в рамках ООН, ШОС и СНГ.