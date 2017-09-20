Пентагон отверг обвинения в поддержке наступления террористов в Идлибе

В Пентагоне назвали «безосновательными» заявления о том, что «правительство США обеспечивало какую либо поддержку “Фронту аль-Нусра” (“Джабхат ан-Нусре”)». Об этом заявил РБК представитель Пентагона майор Адриан Рэнкин Гэллоуэй.
Так он прокомментировал слова начальника главного оперативного управления Генштаба России Сергея Рудского, который заявил, что наступление террористов из запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусры» было инициировано спецслужбами США. По версии российского Генштаба, атака террористов была необходима, чтобы остановить «успешно развивающееся наступление правительственных войск к востоку от Дэр-Эз-Зора».
«Позиция США по “Фронту аль-Нусра” не изменилась — это филиал “Аль-Каиды” [запрещенная в России организация] и группировка, признанная иностранной террористической организацией. “Фронт аль-Нусра” публично объявил себя частью “Аль-Каиды” — они разделяют цели “Аль-Каиды”, а не сирийского народа», — указал Рэнкин Галлоуэй.
США не раз демонстрировали, что готовы бороться с «Аль-Каидой» в любое время и в любом месте, чтобы защитить себя и региональных партнеров, сказал РБК другой представитель Пентагона Эрик Пахон. «Это сирийский режим позволил северо-западной части Сирии стать безопасной гаванью для террористов “Аль-Каиды”, которые угрожают сирийскому народу, стабильности всего региона и безопасности США», — заявил Пахон.