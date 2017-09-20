Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Свекла оказалась суперфудом
Сати Казанова готовится стать мамой
«Финал будет ярким. Предвкушаю»: Захарова о речи Фримена о Путине
Лавров прокомментировал речь Трампа в ООН
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным" - СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
В США думают, что Россия и КНР возненавидят их новый танк – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
8Котопоезд из Японии
20 сентября, источник: РБК

Пентагон отверг обвинения в поддержке наступления террористов в Идлибе

США не поддерживали наступление террористов из «Джабхат ан-Нусра» в Сирии. Ранее Генштаб России заявил о том, что взвод военной полиции России попал в окружение террористов, а само наступление было «инициировано спецслужбами США».

Источник: РИА "Новости"

В Пентагоне назвали «безосновательными» заявления о том, что «правительство США обеспечивало какую либо поддержку “Фронту аль-Нусра” (“Джабхат ан-Нусре”)». Об этом заявил РБК представитель Пентагона майор Адриан Рэнкин Гэллоуэй.

Читайте также
Пентагон обвинил ВКС в ударе по сирийским оппозиционерам

Так он прокомментировал слова ​начальника главного оперативного управления Генштаба России Сергея Рудского, который заявил, что наступление террористов из запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусры» было инициировано спецслужбами США. По версии российского Генштаба, атака террористов была необходима, чтобы остановить «успешно развивающееся наступление правительственных войск к востоку от Дэр-Эз-Зора».

«Позиция США по “Фронту аль-Нусра” не изменилась — это филиал “Аль-Каиды” [запрещенная в России организация] и группировка, признанная иностранной террористической организацией. “Фронт аль-Нусра” публично объявил себя частью “Аль-Каиды” — они разделяют цели “Аль-Каиды”, а не сирийского народа», — указал Рэнкин Галлоуэй.

США не раз демонстрировали, что готовы бороться с «Аль-Каидой» в любое время и в любом месте, чтобы защитить себя и региональных партнеров, сказал РБК другой представитель Пентагона Эрик Пахон. «Это сирийский режим позволил северо-западной части Сирии стать безопасной гаванью для террористов “Аль-Каиды”, которые угрожают сирийскому народу, стабильности всего региона и безопасности США», — заявил Пахон.

8 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии8
Комментарии
8
Vadym Kachyrovskiy
Это не на Россию похоже, а на американцев! Это у них если что то так Россия виновата! Достали уже!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
8
Комментировать
 Делегация РФ ушла из зала Генассамблеи ООН до речи главы Литвы
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
Пенс и Порошенко не стали слушать выступление Лаврова в Совбезе
«Спартак» вышел в 1/8 финала Кубка России
СМИ узнали об отставке нижегородского губернатора
Власти назвали города России с самым грязным воздухом
В Германии убили появившегося впервые за 250 лет дикого зубра
Спорт
Промес забил — и побежал к Каррере: «Спартак» обыграл «Кубань» Несмотря на непростое и нервное время, красно-белые уверенно победили на выезде краснодарскую команду в 1/16 финала Кубка России за счет двух голов своей главной звезды
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Инвесторы разочаровались в рынке недвижимости
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь