Валерий Шанцев покинет пост
По сведениям «Ъ», губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев уходит в отставку.
По сведениям «Ъ», губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев уходит в отставку.
Окончательно это было решено на сегодняшней встрече главы области с руководством администрации президента. О вероятности отставки господина Шанцева до конца года «Ъ» сообщил 7 сентября. Тогда источники «Ъ», близкие к АП, утверждали, что в этом году будут назначены не менее десятка врио губернаторов, в том числе досрочно, например в Нижегородской и Самарской областях.
Эксперты не раз ставили в вину господину Шанцеву непрекращающийся конфликт региональной и городской элит. Против губернатора работает и возраст — в этом году ему исполнилось 70 лет. Нижегородскую область он возглавил в 2005 году, в 2014 году на выборах набрал 86%.