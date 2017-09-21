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00:09 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Валерий Шанцев покинет пост

По сведениям «Ъ», губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев уходит в отставку.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Окончательно это было решено на сегодняшней встрече главы области с руководством администрации президента. О вероятности отставки господина Шанцева до конца года «Ъ» сообщил 7 сентября. Тогда источники «Ъ», близкие к АП, утверждали, что в этом году будут назначены не менее десятка врио губернаторов, в том числе досрочно, например в Нижегородской и Самарской областях.

Эксперты не раз ставили в вину господину Шанцеву непрекращающийся конфликт региональной и городской элит. Против губернатора работает и возраст — в этом году ему исполнилось 70 лет. Нижегородскую область он возглавил в 2005 году, в 2014 году на выборах набрал 86%.

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