Валерий Шанцев покинет пост

Окончательно это было решено на сегодняшней встрече главы области с руководством администрации президента. О вероятности отставки господина Шанцева до конца года «Ъ» сообщил 7 сентября. Тогда источники «Ъ», близкие к АП, утверждали, что в этом году будут назначены не менее десятка врио губернаторов, в том числе досрочно, например в Нижегородской и Самарской областях.