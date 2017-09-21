К проблеме Донбасса подходят миротворчески

Источник: AP 2017

России и Украине не удается сблизить позиции по вопросу отправки в Донбасс миротворческой миссии. Это стало ясно по итогам заседания Совбеза ООН в среду, посвященного реформированию миротворчества. Президент Украины Петр Порошенко напомнил, что Киев с 2015 года зазывает «голубые каски» в Донбасс, но подчеркнул: их миссия не будет эффективной без «выведения из региона иностранных контингентов» и установления международного контроля над российско-украинской границей. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ обвинил украинские власти в «увиливании» от реализации минских договоренностей. При этом источник «Ъ», близкий к российской делегации, уточнил: Киев внес свой проект резолюции о миротворцах только после того, как это сделала Москва. С подробностями из Нью-Йорка — корреспондент «Ъ» Елена Черненко.

Украинская тематика изначально не должна была звучать на мероприятии в среду: его созвала Эфиопия, которая вместе с другими членами Африканского союза добивается усиления миротворческих миссий в своем регионе, что в переводе с дипломатического означает призыв к международному сообществу раскошелиться.

О необходимости выделить больше денег на работу «голубых касок» в Африке говорил генсек ООН Антониу Гуттериш, об этом же заявили председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, премьер Эфиопии Хайлемариам Десалень и президент Сенегала Маки Салл.



Однако седьмым спикером был заявлен президент Украины Петр Порошенко, и он воспользовался площадкой, чтобы привлечь внимание Совбеза к другому региону. Напомнив, что Украина участвовала во многих миротворческих миссиях ООН, он заявил: «Теперь нам самим нужна помощь».

Для восстановления мира в нашей стране весной 2015 года я официально попросил председателя Совбеза ООН начать осуществление необходимых процедур для развертывания миротворческой операции в Украине. Ситуация нисколько не улучшилась, и сейчас она, как никогда, неотложна. Если трагедия такого масштаба не заслуживает присутствия ООН, то что же тогда может всколыхнуть организацию? Петр Порошенко Президент Украины

При этом господин Порошенко подчеркнул, что «путь к эффективному миротворчеству и урегулированию ситуации лежит через вывод всего иностранного военного персонала, наемников, их оружия и средств из Украины». Кроме того, по его словам, должен быть установлен надежный международный контроль над украинско-российской границей. Петр Порошенко призвал Совбез отправить миротворцев в Донбасс «чем быстрее, тем лучше», и предложил генсеку ООН начать с отправки в регион миссии для технической оценки возможности развертывания там «голубых касок».

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В Совбезе сейчас лежат два проекта резолюции на эту тему — украинский и российский. Напомним, 5 сентября с предложением ввести «голубые каски» в Донбасс выступил президент РФ Владимир Путин. При этом он сделал четыре оговорки. Во-первых, задачей миротворцев, по мнению господина Путина, должно стать исключительно обеспечение безопасности мониторинговой миссии ОБСЕ. Во-вторых, «голубые каски» должны находиться на линии разграничения противоборствующих сторон, а не на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В-третьих, решение этого вопроса может произойти «лишь после разведения сторон и отвода тяжелой техники». И наконец, в-четвертых, для размещения в регионе контингента ООН необходимо установить «прямой контакт» с представителями Донецка и Луганска. Затем, после разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президент РФ допустил, что миротворцы могут находиться не только на линии соприкосновения, но и в местах, где ведет деятельность мониторинговая миссия ОБСЕ.



Соответствующий проект резолюции был оперативно внесен российской стороной на рассмотрение экспертов Совбеза. При этом источник «Ъ», близкий к российской делегации, уточнил: украинская сторона внесла свой проект резолюции о миротворцах только после этого.

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По данным «Ъ», в нем, в частности, содержится требование включить формулировку либо «операция по принуждению к миру», либо «операция по восстановлению мира». С точки зрения Киева, таким образом будет подтверждена «роль России как агрессора».



Кроме того, украинская сторона настаивает на том, что операция не должна готовиться поспешно: на развертывание миротворческой миссии, как убеждены в Киеве, уйдет не менее полугода. «Этот контрпроект они подготовили только после нашей инициативы, а до этого занимались популизмом», — говорит российский собеседник «Ъ». Источник, близкий к секретариату ООН, подтвердил «Ъ», что ранее Украина не вносила на рассмотрение Совбеза подобных документов.



Глава МИД РФ Сергей Лавров в своем выступлении говорил фактически только о реформе института миротворчества и потребностях Африки. Но один абзац российский министр все же посвятил Украине. По его словам, «у взаимодействия между ООН и ОБСЕ есть перспективы». «Такую возможность предполагает российская инициатива учредить миссию ООН по охране специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины с целью содействия строгому и всеобъемлющему выполнению минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса», — заявил министр.

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Сергей Лавров напомнил, что эти договоренности были единогласно одобрены специальной резолюцией ООН. «И увиливать от ее выполнения нехорошо», — сказал он, явно обращаясь к украинскому коллеге. Напомним, Москва обвиняет Киев в саботировании политической части минских договоренностей (предусматривающих принятие на постоянной основе особого статуса ДНР и ЛНР, закрепление его в конституции страны, проведение амнистии и организацию выборов), настаивая на том, что только после выполнения этих и ряда других пунктов соглашения может быть восстановлен контроль правительства Украины над всей российско-украинской границей.



Петра Порошенко в момент выступления Сергея Лаврова в зале заседаний уже не было, на его месте сидел представитель миссии Украины при ООН. Впрочем, сам глава МИД РФ пришел на мероприятие только после выступлений украинского лидера и вице-президента США Майка Пенса.



Майк Пенс также коснулся украинской тематики, заявив, что «в Восточной Европе Россия посягает на суверенитет своего соседа и пытается силой перекроить границы». Однако о необходимости отправки миротворцев в Донбасс он не заявил, посвятив значительную часть своего выступления ситуации вокруг мусульман-рохинджа в Мьянме. Участники заседания, представляющие оставшиеся три страны «пятерки» Совбеза ООН — премьер Великобритании Тереза Мэй, а также главы МИДов Китая и Франции Ван И и Жан-Ив Ле Дриан, — об Украине не говорили вообще.

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