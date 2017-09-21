К проблеме Донбасса подходят миротворчески
Представители России и Украины разошлись во взглядах на формат возможной миссии ООН.
Представители России и Украины разошлись во взглядах на формат возможной миссии ООН.
России и Украине не удается сблизить позиции по вопросу отправки в Донбасс миротворческой миссии. Это стало ясно по итогам заседания Совбеза ООН в среду, посвященного реформированию миротворчества. Президент Украины Петр Порошенко напомнил, что Киев с 2015 года зазывает «голубые каски» в Донбасс, но подчеркнул: их миссия не будет эффективной без «выведения из региона иностранных контингентов» и установления международного контроля над
О необходимости выделить больше денег на работу «голубых касок» в Африке говорил генсек ООН Антониу Гуттериш, об этом же заявили председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, премьер Эфиопии Хайлемариам Десалень и президент Сенегала Маки Салл.
Однако седьмым спикером был заявлен президент Украины Петр Порошенко, и он воспользовался площадкой, чтобы привлечь внимание Совбеза к другому региону. Напомнив, что Украина участвовала во многих миротворческих миссиях ООН, он заявил: «Теперь нам самим нужна помощь».
Для восстановления мира в нашей стране весной 2015 года я официально попросил председателя Совбеза ООН начать осуществление необходимых процедур для развертывания миротворческой операции в Украине. Ситуация нисколько не улучшилась, и сейчас она, как никогда, неотложна. Если трагедия такого масштаба не заслуживает присутствия ООН, то что же тогда может всколыхнуть организацию?
При этом господин Порошенко подчеркнул, что «путь к эффективному миротворчеству и урегулированию ситуации лежит через вывод всего иностранного военного персонала, наемников, их оружия и средств из Украины». Кроме того, по его словам, должен быть установлен надежный международный контроль над
В Совбезе сейчас лежат два проекта резолюции на эту тему — украинский и российский. Напомним, 5 сентября с предложением ввести «голубые каски» в Донбасс выступил президент РФ Владимир Путин. При этом он сделал четыре оговорки.
Соответствующий проект резолюции был оперативно внесен российской стороной на рассмотрение экспертов Совбеза. При этом источник «Ъ», близкий к российской делегации, уточнил: украинская сторона внесла свой проект резолюции о миротворцах только после этого.
По данным «Ъ», в нем, в частности, содержится требование включить формулировку либо «операция по принуждению к миру», либо «операция по восстановлению мира». С точки зрения Киева, таким образом будет подтверждена «роль России как агрессора».
Кроме того, украинская сторона настаивает на том, что операция не должна готовиться поспешно: на развертывание миротворческой миссии, как убеждены в Киеве, уйдет не менее полугода. «Этот контрпроект они подготовили только после нашей инициативы, а до этого занимались популизмом», — говорит российский собеседник «Ъ». Источник, близкий к секретариату ООН, подтвердил «Ъ», что ранее Украина не вносила на рассмотрение Совбеза подобных документов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в своем выступлении говорил фактически только о реформе института миротворчества и потребностях Африки. Но один абзац российский министр все же посвятил Украине. По его словам, «у взаимодействия между ООН и ОБСЕ есть перспективы». «Такую возможность предполагает российская инициатива учредить миссию ООН по охране специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на
Сергей Лавров напомнил, что эти договоренности были единогласно одобрены специальной резолюцией ООН. «И увиливать от ее выполнения нехорошо», — сказал он, явно обращаясь к украинскому коллеге. Напомним, Москва обвиняет Киев в саботировании политической части минских договоренностей (предусматривающих принятие на постоянной основе особого статуса ДНР и ЛНР, закрепление его в конституции страны, проведение амнистии и организацию выборов), настаивая на том, что только после выполнения этих и ряда других пунктов соглашения может быть восстановлен контроль правительства Украины над всей
Петра Порошенко в момент выступления Сергея Лаврова в зале заседаний уже не было, на его месте сидел представитель миссии Украины при ООН. Впрочем, сам глава МИД РФ пришел на мероприятие только после выступлений украинского лидера и
Майк Пенс также коснулся украинской тематики, заявив, что «в Восточной Европе Россия посягает на суверенитет своего соседа и пытается силой перекроить границы». Однако о необходимости отправки миротворцев в Донбасс он не заявил, посвятив значительную часть своего выступления ситуации вокруг
Между тем, общаясь с журналистами накануне встречи в среду, Сергей Лавров заявил, что работа в Совбезе по российскому проекту резолюции об отправке в Донбасс миротворцев «не приостановлена».
Ранее сообщалось, что Украина и США не согласились взять за основу российский вариант документа. «Всегда, когда вносится резолюция, страны, которые хотят внести предложения по тексту, приглашаются это сделать. Мы направили такое приглашение всем нашим коллегам, провели обсуждение, но пока не услышали ничего конкретного в отношении нашего текста. Высказывается, в том числе украинскими партнерами, по понятным причинам абстрактное несогласие», — посетовал Сергей Лавров. При этом он напомнил о недавнем заявлении украинского замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, подсчитавшего, что в Донбасс нужно ввести от 40 тыс. до 60 тыс. миротворцев. «В его представлении они должны просто подавить ЛНР и ДНР и установить там порядки, которые будут растаптывать минские соглашения», — возмутился глава МИД РФ.
Георгий Тука также ранее сказал, что Киев не согласится с тем, чтобы миротворцы были из России или дружественных ей стран. При этом ранее замгенсека ОДКБ Валерий Семериков в беседе с «Ъ» дал понять, что блок готов принять участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе — если на то будет решение Совбеза. В среду на полях Генассамблеи ООН прошло заседание министров иностранных дел ОДКБ, и на нем вопрос о миротворчестве был, по данным «Ъ», одним из ключевых. Собеседник «Ъ», близкий к секретариату организации, констатировал, что «Украина не согласится на миссию ОДКБ», но допустил, что Киев может принять миротворцев из отдельных стран блока — например, из Казахстана и Армении. Соответствующий опыт у этих стран есть — их представители участвовали в курируемых США операциях в Ираке и Афганистане.
Елена Черненко