Глава МИД КНДР резко ответил на угрозы Трампа
Президент США, выступая на ГА ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется «полностью уничтожить» КНДР.
Президент США, выступая на ГА ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется «полностью уничтожить» КНДР.
ТАСС, 21 сентября. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, прибыв в среду в
Во вторник Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется «полностью уничтожить» КНДР.
Если он думал, что может напугать нас этим собачьим лаем, то это действительно собачий сон.
Агентство отмечает, что дипломат использовал игру слов, связанную с корейским вариантом пословицы «собака лает — караван идет».
Как ожидается, Ли Ён Хо в