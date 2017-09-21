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02:30 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД КНДР резко ответил на угрозы Трампа

Президент США, выступая на ГА ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется «полностью уничтожить» КНДР.

Источник: AFP 2017

ТАСС, 21 сентября. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, прибыв в среду в Нью-Йорк для участия в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, резко отреагировал на угрозу президента США Дональда Трампа полностью уничтожить КНДР в случае угрозы для Вашингтона и его союзников.

Во вторник Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется «полностью уничтожить» КНДР.

Если он думал, что может напугать нас этим собачьим лаем, то это действительно собачий сон.
Ли Ён Хо
Министр иностранных дел КНДР

Агентство отмечает, что дипломат использовал игру слов, связанную с корейским вариантом пословицы «собака лает — караван идет».

В корейском языке выражение «собачий сон» означает нечто бессмысленное, абсурдное.

Как ожидается, Ли Ён Хо в Нью-Йорке проведет встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем. Выступление дипломата КНДР в ООН запланировано на 22 сентября.

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