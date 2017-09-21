Жители городов Каталонии устроили «кастрюльное шествие»

Источник: Reuters

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU — Традиционная акция протеста — «касерольяда» или «кастрюльное выступление» против задержаний представителей каталонского руководства состоялось в среду вечером в ряде городов Каталонии, сообщает в ночь на четверг интернет-портал испанской газеты «Вангуардиа».

Акция, участники которой вышли на улицы с кастрюлями, сковородками и поварешками, началась в 22:00 местного времени (23:00 мск) и продлилась примерно 10 минут.

Все это время участники выступления издавали оглушительный грохот этой кухонной утварью.

Призывы выйти на «Кастрюльное выступление» распространялись среди пользователей соцсетей. Таким образом, набралось значительное количество желающих пошуметь.