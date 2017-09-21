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04:00 (мск), источник: Интерфакс

Жители городов Каталонии устроили «кастрюльное шествие»

Акция проходит в знак протеста против серии задержаний представителей каталонских властей.

Источник: Reuters

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU — Традиционная акция протеста — «касерольяда» или «кастрюльное выступление» против задержаний представителей каталонского руководства состоялось в среду вечером в ряде городов Каталонии, сообщает в ночь на четверг интернет-портал испанской газеты «Вангуардиа».

Акция, участники которой вышли на улицы с кастрюлями, сковородками и поварешками, началась в 22:00 местного времени (23:00 мск) и продлилась примерно 10 минут.

Все это время участники выступления издавали оглушительный грохот этой кухонной утварью.

Призывы выйти на «Кастрюльное выступление» распространялись среди пользователей соцсетей. Таким образом, набралось значительное количество желающих пошуметь.

Массовые акции протеста против действий центрального правительства Испании проходят в Барселоне и других городах Каталонии. Они начались в среду после серии задержаний представителей каталонского руководства. Так полиция задержала главу экономического управления Каталонии Хосепа Марию Хове, а также еще 11 человек.

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