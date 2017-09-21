Жители городов Каталонии устроили «кастрюльное шествие»
Акция проходит в знак протеста против серии задержаний представителей каталонских властей.
Акция проходит в знак протеста против серии задержаний представителей каталонских властей.
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU — Традиционная акция протеста — «касерольяда» или «кастрюльное выступление» против задержаний представителей каталонского руководства состоялось в среду вечером в ряде городов Каталонии, сообщает в ночь на четверг
Акция, участники которой вышли на улицы с кастрюлями, сковородками и поварешками, началась в 22:00 местного времени (23:00 мск) и продлилась примерно 10 минут.
Призывы выйти на «Кастрюльное выступление» распространялись среди пользователей соцсетей. Таким образом, набралось значительное количество желающих пошуметь.
Массовые акции протеста против действий центрального правительства Испании проходят в Барселоне и других городах Каталонии. Они начались в среду после серии задержаний представителей каталонского руководства. Так полиция задержала главу экономического управления Каталонии Хосепа Марию Хове, а также еще 11 человек.