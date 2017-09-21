Спикер ЗС Приангарья: Коррупциогенной фабулы в «алкогольном» законопроекте нет

Источник: IrkutskMedia.ru

Депутат Законодательного собрания Иркутской области Алексей Козюра не закладывал коррупциогенную фабулу в законопроект об ограничении продажи алкоголя в жилых домах с 20.00 до 12.00 на территории региона. Такое заявление сделал спикер областного парламента Сергей Брилка в ходе своей пресс-конференции накануне, 20 сентября. В свою очередь, председатель ЗС Приангарья выступил за принятие данного документа на сессии. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, Алексей Козюра предложил ограничить доступ жителей Приангарья к слабоалкогольным напиткам в местах розничной продажи на заседании комитета по собственности и экономической политике ЗС 15 сентября. По мнению парламентария, это позволит предотвратить всеобщую алкоголизацию населения.

«На самом деле, это очень полезный закон. Статистика по алкоголизму, которая пришла из Роспотребнадзора, ужасает. Никакую коррупциогенную фабулу депутат не собирался закладывать в данный законопроект. Он беспокоится о жителях Иркутской области. Я поддерживаю его. Депутата успокоил и сказал, чтобы шел до конца», — отметил Сергей Брилка.