Спикер ЗС Приангарья: Коррупциогенной фабулы в «алкогольном» законопроекте нет
Сергей Брилка поддержал инициативу своего коллеги Алексея Козюры.
Сергей Брилка поддержал инициативу своего коллеги Алексея Козюры.
Депутат Законодательного собрания Иркутской области Алексей Козюра не закладывал коррупциогенную фабулу в законопроект об ограничении продажи алкоголя в жилых домах с 20.00 до 12.00 на территории региона. Такое заявление сделал спикер областного парламента Сергей Брилка в ходе своей
Напомним, Алексей Козюра предложил ограничить доступ жителей Приангарья к слабоалкогольным напиткам в местах розничной продажи на заседании комитета по собственности и экономической политике ЗС 15 сентября. По мнению парламентария, это позволит предотвратить всеобщую алкоголизацию населения.
«На самом деле, это очень полезный закон. Статистика по алкоголизму, которая пришла из Роспотребнадзора, ужасает. Никакую коррупциогенную фабулу депутат не собирался закладывать в данный законопроект. Он беспокоится о жителях Иркутской области. Я поддерживаю его. Депутата успокоил и сказал, чтобы шел до конца», — отметил Сергей Брилка.
Добавим, что, по информации аппарата