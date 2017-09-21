Зима вышла из Ассоциации муниципальных образований Иркутской области
Мэр Зимы Андрей Коновалов написал заявление о выходе города из состава Ассоциации муниципальных образования Иркутской области.
Мэр Зимы Андрей Коновалов написал заявление о выходе города из состава Ассоциации муниципальных образования Иркутской области.
Об этом 21 сентября 2017 года «Байкал Инфо» подтвердили в городской администрации, умолчав о причинах выхода.
Мэр Саянска Олег Боровский, первым сообщивший эту новость на своей странице в социальной сети «Фейсбук», намекнул на конфликт между частью мэров и председателем ассоциации, мэром Черемхово Вадимом Семёновым. Напомним, 14 августа из ассоциации вышел Саянск. «Считаю, что с момента отказа мэров от участия в региональном совете в августе прошлого года, в течение всего этого времени ассоциация перестала работать как связующее звено муниципальных образований и орган взаимодействия с правительством Иркутской области», — пояснил тогда Боровский.