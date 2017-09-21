Тиллерсон: Трамп пока держит в секрете свое решение по ядерной сделке с Ираном
По словам госсекретаря США, Тереза Мэй просила американского лидера сообщить о решении, однако Дональд Трамп ей отказал.
По словам госсекретаря США, Тереза Мэй просила американского лидера сообщить о решении, однако Дональд Трамп ей отказал.
«Он [Трамп] никому об этом не сказал», — отметил Тиллерсон, пояснив при этом, что
Тегеран и «шестерка» (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). 6 января 2016 года было объявлено о начале реализации этого плана. В частности, он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.