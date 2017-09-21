Тиллерсон: Трамп пока держит в секрете свое решение по ядерной сделке с Ираном

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уже принял решение по вопросу о том, следует ли США выходить из соглашения по ядерной программе Ирана, однако пока никому о нем не сообщил. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду вечером на встрече в нью-йоркском отеле HIlton Midtown с группой журналистов, среди которых был и корреспондент ТАСС.

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«Он [Трамп] никому об этом не сказал», — отметил Тиллерсон, пояснив при этом, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй просила Трампа сообщить о принятом решении. «Однако он ответил отказом», — подчеркнул Тиллерсон.