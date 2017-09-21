Красноярцев попросили рассказать о том, какой мэр им нужен
Опрос на эту тему стартовал на сайте горсовета.
Опрос на эту тему стартовал на сайте горсовета.
Красноярский городской совет депутатов запустил опрос «Каким должен быть мэр?».
Жителям города предлагают определить те качества, которыми по их мнению должен обладать будущий градоначальник. В их числе: образование, управленческий опыт, репутация и так далее.
Принять участие в опросе может любой красноярец. Для этого достаточно зайти на сайт горсовета и кликнуть на баннере с названием опроса. После чего выбрать те пункты, которые кажутся важным опрашиваемому.
Промежуточные итоги опроса подведут 10 октября и передадут в конкурсную комиссию, которая будет выбирать кандидатов на пост мэра. Окончательные же результаты обобщат и передадут депутатам ближе к дню сессии горсовета, которая и выберет главу города.
Напомним, что на сегодняшний день о своем намерении претендовать на кресла мэра Красноярска заявили два человека: бывший глава Эдхам Акбулатов и депутат горсовета Владимир Владимиров.