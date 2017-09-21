Владимир Путин поднял вопрос об обманутых пермских дольщиках

Источник: Вести - Пермь

На встрече президент обсудил с ними планы работы на ближайшее будущее, в том числе речь шла и о положении дел в Пермском крае.

Избранный и официально вступивший в должность губернатора Максим Решетников рассказал о встрече с представителями РЖД и грядущем переустройстве железнодорожного сообщения на территории края — в частности о строительстве нового моста через Каму и переносе Горнозаводской ветки на правый берег.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EL1ElzZ-b8U?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, разговор шёл о развитии прикамской промышленности и решении существующей на сегодня в регионе проблемы обманутых дольщиков.

Владимир Путин, президент РФ: «Я Вас просил с обманутыми дольщиками встретиться, встретились?».