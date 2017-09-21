Челябинский депутат Госдумы Виталий Пашин избежал банкротства

Напомним, инициатором скандального процесса стал Владимир Зайцев, размер претензий кредитора — чуть более 5 млн рублей. По версии Зайцева, он одолжил политику деньги на развитие бизнеса еще в 2012 году, но возврата средств так и не дождался. Пашин наличия долга не отрицал и заверил суд, что намерен его вернуть, но частями.