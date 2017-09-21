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08:36 (мск), источник: ЕАН

Челябинский депутат Госдумы Виталий Пашин избежал банкротства

Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о банкротстве депутата Госдумы от ЛДПР Виталия Пашина.

Детали и причины принятого решения пока неизвестны, но ранее сообщалось, что Пашин рассчитался со своим кредитором.

Напомним, инициатором скандального процесса стал Владимир Зайцев, размер претензий кредитора — чуть более 5 млн рублей. По версии Зайцева, он одолжил политику деньги на развитие бизнеса еще в 2012 году, но возврата средств так и не дождался. Пашин наличия долга не отрицал и заверил суд, что намерен его вернуть, но частями.

Отметим, что Виталий Пашин — бывший кандидат в губернаторы Челябинской области. В Госдуме он входит в состав комитета по безопасности и противодействию коррупции.

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