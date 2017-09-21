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08:36 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский край готовится подписать соглашение с КНР

Проект соглашения накануне обсудили депутаты Законодательного Собрания региона.

Источник: Reuters

В ближайшее время Красноярский край подпишет соглашение о сотрудничестве с правительством Автономного района Внутренняя Монголия (Китайская народная республика). Накануне депутаты Законодательного Собрания края согласовали проект соглашения, в котором прописаны торгово-экономические, научно-технические и культурные связи.

По словам руководителя администрации Красноярского края Сергея Ладыженко, инициатива подписания соглашения была высказана китайской стороной во время встречи с губернатором края Виктором Толоконским в рамках Красноярского экономического форума.

Красноярский край и Автономный район связывает давнее сотрудничество. Только в текущем году в регионе побывали четыре делегации из Китая. 24—26 сентября официальная делегация Красноярского края приглашена на II Китайско-Монгольскую выставку в город Хух-Хухто, где и планируется подписание соглашения.

На вопросы депутатов Ивана Серебрякова и Егора Бондаренко, в чем конкретно выражается сотрудничество и какие проекты будут осуществлены благодаря соглашению. Ладыженко ответил, что во Внутренней Монголии, где проживает более 24 млн человек, широко представлены такие отрасли, как сельское хозяйство, металлургия, легкая промышленность, деревопереработка. Китайскую сторону интересует красноярское зерно.

В сельскохозяйственном секторе рассматривается возможность создания совместных предприятий по животноводству и переработке. В состав делегации, отметил Сергей Ладыженко, включены представители десяти сельхозпредприятий края. Кроме того, планируется развивать связи в сфере культуры и туризма.

Еще один вопрос в повестке комитета по государственному устройству и местному самоуправлению краевого парламента касался инициатив из районов. Так, Тинский сельский Совет депутатов Саянского района выступил с инициативой переименовать представительный орган на Тинской, что соответствует исторически сложившейся традиции (поселение было основано казаками Тинского казачества как станица Тинская, позднее преобразовано в село Тинское).

Новое наименование сельского Совета установлено в 2006 году краевым законом, при этом ни эксперты, ни органы МСУ, с которыми согласовывался закон, не усмотрели на тот момент противоречия в написании названия. Теперь же переименование требует согласования с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.

В ходе обсуждения депутаты отметили, что нужно изучить, как это затронет интересы жителей двух сел. В течение 12 лет осуществлялись записи актов гражданского состояния, учет движимого, недвижимого имущества и прочего. Комитет предложил администрации сельского Совета еще раз просчитать все риски, связанные с изменением названия, а также провести процедуру подготовки документов для согласования с федеральной службой и для внесения изменений во все законы края, где упоминается наименование Тинский сельский совет.

Также на комитете рассмотрели закон о границах города Ачинска. Изменения необходимо было внести в связи с установленным несоответствием графического отображения и текстового описания границ. Обсуждая эти два законопроекта, депутаты отметили, что поток подобных инициатив нарастает. По мнению вице-спикер краевого парламента, председателя комитета Алексея Клешко, связано это, прежде всего, с постоянно меняющимися правилами игры со стороны федеральных структур: уже несколько раз изменялся порядок определения границ, масштабы карт и так далее.

В заключение заседания народные избранники обсудили тему предстоящего круглого стола в рамках Съезда депутатов Красноярского края, который пройдет в ноябре.

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