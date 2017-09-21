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08:56 (мск), источник: ИА Башинформ

Депутаты Башкирии рассматривают корректировки в бюджет

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Уфе открылось пленарное заседание Госсобрания Башкортостана. В повестку дня заседания включено более 30 вопросов, среди них 16 связаны с обсуждением проектов республиканских законов, большинство из которых предложены к рассмотрению в первом чтении.

Депутаты намерены скорректировать бюджет республики на текущий год. Необходимость внесения изменений в республиканский бюджет возникла в связи с увеличением доходной части по налогу на прибыль организаций, акцизов на пиво, доходов от оказания платных услуг (работ), административных платежей и сборов, получением безвозмездных поступлений из федерального бюджета и от Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ. Общее увеличение доходов республики на текущий год составит 1,568 млрд рублей, расходов — 2,167 млрд.

Депутаты планируют рассмотреть в первом чтении проект республиканского закона о запрете использования цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы при выборе родителями имени ребенка.

Предметом обсуждения на пленарном заседании также станут два проекта постановлений республиканского парламента, девять проектов федеральных законов и назначение нескольких кандидатов на должности мировых судей отдельных судебных участков.

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