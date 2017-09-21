Депутаты Башкирии рассматривают корректировки в бюджет

Депутаты намерены скорректировать бюджет республики на текущий год. Необходимость внесения изменений в республиканский бюджет возникла в связи с увеличением доходной части по налогу на прибыль организаций, акцизов на пиво, доходов от оказания платных услуг (работ), административных платежей и сборов, получением безвозмездных поступлений из федерального бюджета и от Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ. Общее увеличение доходов республики на текущий год составит 1,568 млрд рублей, расходов — 2,167 млрд.