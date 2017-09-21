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09:05 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбургские депутаты утвердили исполнение бюджета

Профильная комиссия екатеринбургской думы утвердила проект исполнения бюджета за первое полугодие 2017 года.

Согласно представленным параметрам, доходная часть на 1 июля была исполнена в объеме 17,7 млрд рублей, или 45,1% от утвержденного годового объема. Меньше всего, порядка 1,5 млрд, или 39,8%, собрано налогов на имущество, в частности налога на имущество физлиц — 18,8%.

Расходы исполнены в объеме 16,4 млрд рублей, или 42% от годового плана. Некоторые статьи в первом полугодии не исполнялись.

Речь идет, в частности, о социальных выплатах молодым семьям на строительство и приобретение жилья, не выделялось средств по подпрограмме «Сохранение объектов культурного наследия», на ремонт фан-зоны в ЦПКиО и так далее.

Также в первом полугодии власти не начали гасить муниципальный долг. В 2017 году городу предстоит выплатить по муниципальным гарантиям 1,169 млрд рублей.

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