Екатеринбургские депутаты утвердили исполнение бюджета
Профильная комиссия екатеринбургской думы утвердила проект исполнения бюджета за первое полугодие 2017 года.
Профильная комиссия екатеринбургской думы утвердила проект исполнения бюджета за первое полугодие 2017 года.
Согласно представленным параметрам, доходная часть на 1 июля была исполнена в объеме 17,7 млрд рублей, или 45,1% от утвержденного годового объема. Меньше всего, порядка 1,5 млрд, или 39,8%, собрано налогов на имущество, в частности налога на имущество физлиц — 18,8%.
Расходы исполнены в объеме 16,4 млрд рублей, или 42% от годового плана. Некоторые статьи в первом полугодии не исполнялись.
Речь идет, в частности, о социальных выплатах молодым семьям на строительство и приобретение жилья, не выделялось средств по подпрограмме «Сохранение объектов культурного наследия», на ремонт
Также в первом полугодии власти не начали гасить муниципальный долг. В 2017 году городу предстоит выплатить по муниципальным гарантиям 1,169 млрд рублей.