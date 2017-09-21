Екатеринбургские депутаты утвердили исполнение бюджета

Согласно представленным параметрам, доходная часть на 1 июля была исполнена в объеме 17,7 млрд рублей, или 45,1% от утвержденного годового объема. Меньше всего, порядка 1,5 млрд, или 39,8%, собрано налогов на имущество, в частности налога на имущество физлиц — 18,8%.

Расходы исполнены в объеме 16,4 млрд рублей, или 42% от годового плана. Некоторые статьи в первом полугодии не исполнялись.

Речь идет, в частности, о социальных выплатах молодым семьям на строительство и приобретение жилья, не выделялось средств по подпрограмме «Сохранение объектов культурного наследия», на ремонт фан-зоны в ЦПКиО и так далее.