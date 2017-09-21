Парламент Молдовы возобновляет пленарные заседания

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. В четверг, 21 сентября, состоится первое пленарное заседание парламента Молдовы в рамках осенней сессии. Оно начнется в 10.00.

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Первоначально было заявлено, что высший законодательный органы страны проведет специальное заседание, чтобы рассмотреть законопроекты, которые президент страны Игорь Додон отказался промульгировать и вернул в парламент.

Однако накануне постоянное бюро решило, что заседание не будет носить экстренный характер, а станет ординарным. Тем не менее, повестка не изменилась.

Согласно части 2 статьи 93 Конституции Молдовы, глава государства, если у него есть замечания по закону, утвержденному парламентом, в праве в течение двух недель вернуть его на пересмотр в высший законодательный орган страны. Если парламент повторно утверждает законопроект, то президент должен его промульгировать.

Что на повестке дня

В план работы первого дня пленарного заседания включены 13 вопросов, из них 8 — законопроекты, возвращенные президентом. Речь идет о законе по борьбе с терроризмом, реформе Академии наук, законах об энергетике, о талонах на питание, о поправках в Трудовой кодекс страны, законе о государственных наградах, а также еще двух решениях парламента по изменению ряда законов.

Ранее спикер парламента Андриан Канду подчеркивал, что отказ главы государства промульгировать эти проекты «затрагивает многие сферы».

«После дебатов мы вновь за них проголосуем и отправим президенту», — пояснил Канду.

Также парламентарии намерены утвердить в четверг в окончательном чтении несколько проектов по изменению ряда законов, освободить от занимаемой должности судью Высшей судебной палаты и рассмотреть проект об изменении системы оплаты труда бюджетников. Он предполагает увеличение на 10% оплаты труда работников различных сфер.

Почему президент вернул проекты в парламент

Президент Молдовы Игорь Додон подчеркнул, что отправленные обратно в высший законодательный органы страны проекты касаются вопросов первостепенной важности для страны. Он также пояснил, что по каждому закону, который глава государства не промульгировал, были выдвинуты веские аргументы.

Додон обратил внимание на то, что проект реформы Академии наук в том виде, в котором ее утвердили, может привести к изоляции национальной системы образования от международной.

«С принятием этого закона мы рисковали, в том числе, непризнанием отечественных дипломов», — пояснил глава государства.

Также президент не согласился с изменениями в Трудовой кодекс, предусматривающие сокращение на 2 года максимального срока дополнительного неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком (с 6 лет до 4 лет); предоставление работодателю права расторжения по собственному усмотрению трудового договора с лицами, достигшими пенсионного возраста.

«Этот законопроект направлен против социально уязвимых категорий общества, многодетных матерей, пенсионеров», — считает Додон.

Что касается Закона об энергетике, то президент полагает, что при его промульгировании НАРЭ получило бы право разработки собственного бюджета и утверждения зарплат. Глава государства же настаивает на необходимости введения предельного порога зарплат в 60 тысяч леев и недопустимости превышения вознаграждения, получаемого руководителями государственных учреждений.

«Зарплаты в различных государственных ведомствах, начиная с регулирующих органов и заканчивая государственными предприятиями и агентствами, не должны существенно превышать зарплаты педагогов, врачей и других категорий специалистов, представляющих реальную важность для страны», — подчеркнул Додон.

Молдавские депутаты вышли с каникул 4 сентября. Согласно постановлению спикера парламента Андриана Канду, осенняя сессия высшего законодательного органа республики стартовала с этого же числа. Осенняя сессия парламента длится до конца декабря.