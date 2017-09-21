Губернатор Нижегородской области Шанцев уходит в отставку

Ранее источники издания, близкие к администрации президента, утверждали, что в этом году будут назначены не менее десятка врио губернаторов, в том числе досрочно, например в Нижегородской и Самарской областях. Газета отмечает, что в этом году В. Шанцеву исполнилось 70 лет. Нижегородскую область он возглавил в 2005 году, в 2014 году на выборах набрал 86%.