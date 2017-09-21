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09:10 (мск), источник: Интерфакс

Губернатор Нижегородской области Шанцев уходит в отставку

21 сентября. Interfax-Russia.ru — Губернатор Нижегородской области России Валерий Шанцев покидает свой пост, сообщает сайт газеты «Коммерсант».

Источник: Интерфакс

«Валерий Шанцев уходит в отставку. Окончательно это было решено на сегодняшней встрече главы области с руководством администрации президента», — говорится в сообщении.

Ранее источники издания, близкие к администрации президента, утверждали, что в этом году будут назначены не менее десятка врио губернаторов, в том числе досрочно, например в Нижегородской и Самарской областях. Газета отмечает, что в этом году В. Шанцеву исполнилось 70 лет. Нижегородскую область он возглавил в 2005 году, в 2014 году на выборах набрал 86%.

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