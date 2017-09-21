Андриан Канду рассказал, когда будет готов отчёт Kroll 2
Доклад Kroll-2 находится на стадии разработки и будет готов в ноябре. Об этом заявил спикер Андриан Канду в эфире
Доклад Kroll-2 находится на стадии разработки и будет готов в ноябре. Об этом заявил спикер Андриан Канду в эфире
Председатель парламента также отметил, что, когда у него будет доступ к отчету, он будет настаивать, чтобы документ обнародовали.
«Во время единственного заседания, которое состоялось полгода назад, я и
Канду объяснил, как работает межведомственная платформа, созданная для возврата находящихся за границей похищенных активов.
«Представители Kroll предложили стратегию, согласно которой наши органы уголовного преследования и прокуратура должны обратится в судебные инстанции Швейцарии, Кипра и стран Балтии. Некоторые подобные действия предполагают дополнительные затраты на адвокатов и юристов, а некоторые даже вынуждают правительство вступать в конфронтацию с рядом стран», — сообщил председатель парламенты.
На сайте минфина есть электронное табло, на котором отображаются возвращенные из украденных денег суммы. На сегодняшний день удалось возвратить около миллиарда леев.