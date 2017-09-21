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09:50 (мск), источник: Publika.md

Андриан Канду рассказал, когда будет готов отчёт Kroll 2

Доклад Kroll-2 находится на стадии разработки и будет готов в ноябре. Об этом заявил спикер Андриан Канду в эфире ток-шоу «Фабрика».

Источник: Publika.md

Председатель парламента также отметил, что, когда у него будет доступ к отчету, он будет настаивать, чтобы документ обнародовали.

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«Во время единственного заседания, которое состоялось полгода назад, я и премьер-министр сообщили представителям Kroll и даже настояли на том, чтобы отчет, который они составляют, был опубликован, чтобы общество, наши партнеры, и все, кто в этом заинтересованы, смогли увидеть результаты расследования», — сказал Андриан Канду.

Канду объяснил, как работает межведомственная платформа, созданная для возврата находящихся за границей похищенных активов.

«Представители Kroll предложили стратегию, согласно которой наши органы уголовного преследования и прокуратура должны обратится в судебные инстанции Швейцарии, Кипра и стран Балтии. Некоторые подобные действия предполагают дополнительные затраты на адвокатов и юристов, а некоторые даже вынуждают правительство вступать в конфронтацию с рядом стран», — сообщил председатель парламенты.

На сайте минфина есть электронное табло, на котором отображаются возвращенные из украденных денег суммы. На сегодняшний день удалось возвратить около миллиарда леев.

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