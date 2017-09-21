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10:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Антиалкогольный законопроект может создать негативные последствия для экономики Приангарья

Такое заключение было дано Минэком Иркутской области по итогам рассмотрения результатов ОРВ на законопроект.

Источник: Reuters

Министерство экономического развития Иркутской области подготовило заключение по итогам рассмотрения результатов углубленной оценки регулирующего воздействия законопроекта «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», внесенный депутатом Законодательного собрания региона Алексеем Козюрой. Отмечается, что данные запреты и ограничения приведут к сокращению числа субъектов МСП, реализующих алкогольную продукцию. Кроме того, сделан вывод, что существует риск недостижения целей, на которые направлен закон, и вероятность негативных последствий для развития региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Проект закона предусматривает дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкоголя, минимальный размер установленного капитала. Также вводится запрет на продажу алкогольной продукции в территориально обособленных объектах.

«Министерством экономического развития Иркутской области сделан вывод, что проект закона вводит избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствует их введению. Сокращение числа хозяйствующих субъектов, реализующих алкогольную продукцию, необоснованно способствует ограничению конкуренции. Положения, предусмотренные проектом закона, повлекут за собой риски недостижения целей правового регулирования, на которые оно направлено и возможные негативные последствия для экономического развития региона, в том числе отраслей экономики, рынков товаров и услуг», — говорится в тексте заключения.

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Руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей Иркутской области Эвелина Секулович считает, что принятие закона отразится не только на бизнесе региона, но и его жителях области. При этом представитель бизнес-омбудсмена уверена, что данная мера не будет способна предотвратить ситуацию с «Боярышником».

— Заключение министерства экономического развития достоверно отражает экономические и социальные последствия принятия такого законопроекта не только для бизнеса, но и для людей, живущих в нашем регионе. Неблагоприятные последствия будут вызваны новым регулированием: запретом продажи алкоголя в жилых домах, увеличением уставного капитала до 500 тысяч рублей и так далее. Сегодня очень важно регулирование оставить прежним и доработать законопроект, исключив излишние требования. Важно уполномоченным органам направить все силы на борьбу с нелегальными производителями и продавцами алкоголя. Этот законопроект, к сожалению, не решает и не предотвращает ситуаций, подобных той, что произошла с «Боярышником» в декабре прошлого года, — отметила Эвелина Секулович.

Напомним, законопроект «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», предложенный депутатом Законодательного собрания региона Алексеем Козюрой, может спровоцировать рост смертности от алкогольных отравлений и факты коррупции. Положения документа вызывают сомнения экспертов, поскольку содержат в себе расплывчатые формулировки. Региональная казна при этом также лишится значительного количества налоговых поступлений.

Межрегиональный центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» также выступает против рассмотрения и принятия очередного ограничивающего здоровый бизнес закона. Предпринимательское сообщество, прокуратура, специалисты министерства экономического развития единогласно заявляют о необоснованности и опасности для Приангарья предложенного Алексеем Козюрой документа.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в 2016 году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью (погибло более 70 человек) прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции и дал несколько поручений.

Было установлено, что с мая 2016 года в региональное Управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник».

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