Прокуратура Омской области меняет порядок выборов и референдумов

В Законодательное Собрание региона внесен разработанный прокуратурой Омской области проект регионального закона «О внесении изменений в отдельные Законы Омской области в сфере избирательного законодательства». Документ предусматривает внесение изменений в ряд законов, регламентирующих проведение выборов и референдумов.

В частности он касается прав инвалидов.

Прокуратура Омской области:

— Проектом закреплена обязанность органов исполнительной власти региона, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты и социальной поддержки инвалидов, по содействию избирательным комиссиям различных уровней и комиссиям референдума в работе по обеспечению избирательных прав данной категории граждан с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма.

Для тех инвалидов, которые не в состоянии сами поставить подпись в подписном листе и дату ее внесения, появляется возможность воспользоваться помощью другого избирателя (участника референдума).

По новому проекту удостоверить доверенность на выдачу открепительного удостоверения сможет руководитель органа соцзащиты населения, если избиратель (участник референдума) является инвалидом.

Как добавили в прокуратуре Омской области, в законопроекте регламентируется новый объем прав члена комиссии с правом решающего голоса и члена комиссии с правом совещательного голоса, установлены сроки формирования избирательных комиссий различного уровня и уточнен механизм отстранения члена участковой комиссии, наблюдателя и иных лиц из помещения для голосования.