Корабли и мотострелки Балтфлота возвращаются «домой» после учений «Запад-2017»
Корабли и мотострелковые подразделения береговых войск Балтийского флота, принимавшие участие в учении «Запад-2017», возвращаются в пункты постоянной дислокации.
Корабли и мотострелковые подразделения береговых войск Балтийского флота, принимавшие участие в учении «Запад-2017», возвращаются в пункты постоянной дислокации.
Сейчас идет переброска комбинированным способом личного состава, военной и специальной техники Балтийского флота из войскового полигона в Калининградской области.
Военнослужащим предстоит совершить многокилометровые марши к местам постоянной дислокации, перевезти имущество и военную технику в установленные командованием сроки.
В ближайшее время весь личный состав, задействованный в учении, прибудет в свои воинские части.
Боевые корабли, катера и суда обеспечения, выполнив задачи на морских полигонах, начали возвращение на
«В ходе прошедшего учения мотострелковые подразделения береговых войск Балтийского флота отработали весь комплекс действий подразделений в обороне и наступлении, применение штатного вооружения и военной техники, перемещение на поле боя и оборудование фортификационных сооружений. Личным составом соединений и частей были выполнены нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке, действиям подразделений на местности в условиях, максимально приближенных к боевым», — сообщает
Корабли флота выполнили артиллерийские, ракетные и
После прибытия в места постоянной дислокации военнослужащие приступят к выполнению задач по ранее утверждённому плану боевой подготовки.