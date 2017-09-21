Корабли и мотострелки Балтфлота возвращаются «домой» после учений «Запад-2017»

Источник: Вести - Калининград

Сейчас идет переброска комбинированным способом личного состава, военной и специальной техники Балтийского флота из войскового полигона в Калининградской области.

Военнослужащим предстоит совершить многокилометровые марши к местам постоянной дислокации, перевезти имущество и военную технику в установленные командованием сроки.

В ближайшее время весь личный состав, задействованный в учении, прибудет в свои воинские части.

Боевые корабли, катера и суда обеспечения, выполнив задачи на морских полигонах, начали возвращение на военно-морскую базу в Балтийск.

«В ходе прошедшего учения мотострелковые подразделения береговых войск Балтийского флота отработали весь комплекс действий подразделений в обороне и наступлении, применение штатного вооружения и военной техники, перемещение на поле боя и оборудование фортификационных сооружений. Личным составом соединений и частей были выполнены нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке, действиям подразделений на местности в условиях, максимально приближенных к боевым», — сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Корабли флота выполнили артиллерийские, ракетные и зенитно-ракетные стрельбы, глубинные бомбометания и минные постановки, отработали противолодочные задачи.