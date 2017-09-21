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10:24 (мск), источник: УралПолит.ру

Замгенпрокурора внес представление главе уральского Ростехнадзора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября, ИА УралПолит.Ru. Управление генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе выявило нарушения в деятельности Уральского управления Ростехнадзора.

«Установлено, что в ряде действующих в управлении организационно-распорядительных документов о назначении должностных лиц… значились сотрудники, ранее уволенные с государственной гражданской службы», — сообщает пресс-служба управления.

В графики мероприятий по контролю объектов магистрального трубопроводного транспорта включались меры… не относящиеся к предмету государственного надзора, уточняется в сообщении. Кроме этого, выявлены случаи нарушения при лицензировании деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов — неполный предлицензионный контроль.

Также допускались факты того, что государственные инспекторы не устраняли причины административных правонарушений в сфере промышленной безопасности.

В связи с этим замгенерального прокурора РФ Юрий Пономарев внес представление руководителю Уральского управления Ростехнадзора с требованием устранить допущенные нарушения закона и наказать виновных должностных лиц. Рассмотрение взято управлением генеральной прокуратуры РФ в УрФО на контроль, отмечает надзорное ведомство.

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