Замгенпрокурора внес представление главе уральского Ростехнадзора

«Установлено, что в ряде действующих в управлении организационно-распорядительных документов о назначении должностных лиц… значились сотрудники, ранее уволенные с государственной гражданской службы», — сообщает пресс-служба управления.

В графики мероприятий по контролю объектов магистрального трубопроводного транспорта включались меры… не относящиеся к предмету государственного надзора, уточняется в сообщении. Кроме этого, выявлены случаи нарушения при лицензировании деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов — неполный предлицензионный контроль.

Также допускались факты того, что государственные инспекторы не устраняли причины административных правонарушений в сфере промышленной безопасности.