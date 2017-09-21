Замгенпрокурора внес представление главе уральского Ростехнадзора
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября, ИА УралПолит.Ru. Управление генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе выявило нарушения в деятельности Уральского управления Ростехнадзора.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября, ИА УралПолит.Ru. Управление генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе выявило нарушения в деятельности Уральского управления Ростехнадзора.
«Установлено, что в ряде действующих в управлении
В графики мероприятий по контролю объектов магистрального трубопроводного транспорта включались меры… не относящиеся к предмету государственного надзора, уточняется в сообщении. Кроме этого, выявлены случаи нарушения при лицензировании деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов — неполный предлицензионный контроль.
Также допускались факты того, что государственные инспекторы не устраняли причины административных правонарушений в сфере промышленной безопасности.
В связи с этим замгенерального прокурора РФ Юрий Пономарев внес представление руководителю Уральского управления Ростехнадзора с требованием устранить допущенные нарушения закона и наказать виновных должностных лиц. Рассмотрение взято управлением генеральной прокуратуры РФ в УрФО на контроль, отмечает надзорное ведомство.