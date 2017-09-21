Диалог по новосибирской «мусорной концессии» закончится в октябре

Источник: Sibnovosti.ru

Губернатор Новосибирской области в четверг заявил, что окончательное решение о реализации соглашения в нынешнем виде или о внесении существенных изменений в проект должно быть принято в течение месяца.

Напомним, после многочисленных протестов областные власти организовали работу нескольких экспертных площадок для обсуждения деталей концессии. Также правительство региона ждет оценку от федеральных властей и заключение независимой экспертизы МГУ.

«Если увидим, что действительно специалисты выскажут консолидированное мнение, что не совсем это правильно, то будет стоять вопрос перед концессионером о расторжении концессии. Но тогда мы должны найти за это время диалога ответы на вопрос — а что дальше? Какую запускаем модель, которая и дешевая бесплатно будет и счастье на всю жизнь», — сказал Владимир Городецкий.

При этом губернатор опроверг заявления противников концессионного соглашения, о том, что мусоросортировочный комплекс и полигон ТБО нельзя строить в районе села Раздольное. Ранее депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко на своей странице в социальной сети Facebook разместил скан ответа Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В письме говорится, что компания не даст разрешение на строительство этого объекта, так как выделенная площадка находится в пределах 15-километровой защитной зоны аэродрома завода имени Чкалова.