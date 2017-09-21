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10:30 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Диалог по новосибирской «мусорной концессии» закончится в октябре

Губернатор Новосибирской области определил срок принятия решения по «мусорной концессии».

Источник: Sibnovosti.ru

Губернатор Новосибирской области в четверг заявил, что окончательное решение о реализации соглашения в нынешнем виде или о внесении существенных изменений в проект должно быть принято в течение месяца.

Напомним, после многочисленных протестов областные власти организовали работу нескольких экспертных площадок для обсуждения деталей концессии. Также правительство региона ждет оценку от федеральных властей и заключение независимой экспертизы МГУ.

«Если увидим, что действительно специалисты выскажут консолидированное мнение, что не совсем это правильно, то будет стоять вопрос перед концессионером о расторжении концессии. Но тогда мы должны найти за это время диалога ответы на вопрос — а что дальше? Какую запускаем модель, которая и дешевая бесплатно будет и счастье на всю жизнь», — сказал Владимир Городецкий.

При этом губернатор опроверг заявления противников концессионного соглашения, о том, что мусоросортировочный комплекс и полигон ТБО нельзя строить в районе села Раздольное. Ранее депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко на своей странице в социальной сети Facebook разместил скан ответа Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В письме говорится, что компания не даст разрешение на строительство этого объекта, так как выделенная площадка находится в пределах 15-километровой защитной зоны аэродрома завода имени Чкалова.

«Промежуточно прозвучало, что нам отказали. Нет! Это не так. Сейчас продолжается работа с компанией “Сухой” по Чкаловскому заводу и с Минпромторгом по поводу изучения (возможности размещения второго мусоросортировочного завода в районе селе Верх-Тула — прим. Sibnovosti)», — сообщил глава Новосибирской области.

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