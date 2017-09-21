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10:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Эдхам Акбулатов обсудил с почетными жителями Красноярска стратегию развития города

Данные встречи являются традиционными.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов встретился с почетными гражданами города и руководителями предприятий, внесших вклад в развитие краевого центра. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«При формировании стратегии развития города важно учитывать мнения специалистов, которые трудились, продолжают работать и имеют богатейший опыт руководства предприятиями, трудовыми коллективами. Ваше мнение, советы, предложения для меня имеют большое значение», — подчеркнул Акбулатов.

Известные в регионе руководители крупных предприятий Геннадий Лапунов, Виктор Гупалов, Валерий Поздняков, Евгений Лобачев, Александр Нощик, Ринат Галеев и Александр Дегтерев обсудили с Эдхамом Акбулатовым реализуемые в течение нескольких лет муниципальные проекты и перспективы развития краевого центра. В частности, Валерий Поздняков отметил, что в Красноярске сегодня широко развивается муниципально-частное партнерство.

«В свое время я впервые начал приглашать частных перевозчиков, чтобы решать вопросы общественного транспорта. Сегодня я вижу, что муниципалитет пошел дальше. Муниципально-частное партнерство развивается в дошкольном образовании, в решении вопроса по переселению из аварийного жилья, сохранению исторического наследия. Это правильно, работу в сфере МЧП нужно продолжать в различных сферах», — подчеркнул Поздняков.

Евгений Лобачев отметил серьезный прорыв города в создании социальной инфраструктуры, в строительстве детских садов и школ. С этим был согласен и Геннадий Лапунов.

«Очень важно, что в городе ведется работа по благоустройству, созданию парков, скверов. Конкурс “Самый благоустроенный район” — это отличная мотивация для людей, предприятий и организаций уделять больше внимание той территории, где они работают и живут. Нужно продолжать этот проект, он, по сути, воспитывает в людях бережное отношение к городской среде», — отметил Лапунов.

Подводя итоги встречи, ее участники сошлись во мнении, что проекты развития города должны быть направлены на поддержку современных предприятий, создание комфортной инфраструктуры городской среды, качественное содержание существующих и обустройство новых общественных пространств.

«Наш город за последние годы здорово вырос, и по количеству населения, и по градостроительной политике. Поэтому необходимо, чтобы соблюдался баланс демографии, экономики, чтобы развитие шло планомерно. Насколько я знаю, в городе продумываются такие планы в градостроительном отношении, продумываются они и в плане экономики. Безусловно, для создания нужного баланса необходимо в экономическом плане развивать предприятия машиностроения, электроники и электротехнической промышленности, предприятия, которые не создают дополнительного экологического загрязнения, но дают рабочие места и формируют определенный экономический потенциал. Создаваемая на основе существующих социально важных, муниципальных проектов стратегия, позволит Красноярску сохранить необходимый облик крупнейшего экономического центра страны», — говорит Федирко.

Отмечается, что по инициативе Эдхама Акбулатова в Красноярске планируется создать Совет по стратегическому развитию.

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