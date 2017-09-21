В МИД России не увидели смысла в миссии ООН на российско-украинской границе
Москва не видит никакого смысла в развертывании миссии ООН на
Москва не видит никакого смысла в развертывании миссии ООН на
«Они (представители Украины) хотят развертывания ооновцев по всей территории Украины, включая
Гатилов высказал мнение, что «украинцы все ставят с ног на голову — первым делом они хотят перекрыть границу России с Украиной, а потом уже решать или не решать вопросы, связанные с другими аспектами урегулирования». Дипломат также указал на то, что такой подход противоречит минским договоренностям и отметил, что «есть целый ряд вопросов, которые должны быть решены до того, как дело перейдет в разговор о
Днем ранее президент Украины Петр Порошенко на заседании Совбеза ООН в
5 сентября Москва внесла резолюцию о миротворцах в Совет Безопасности ООН. В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами самопровозглашенных республик и украинскими силами. Порошенко заявил, что ввод миротворческой миссии в Донбасс не должен согласовываться с представителями ополчения. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что «голубые каски» ООН «нигде и никогда не размещаются без согласования сторон».
Украина считает Россию стороной конфликта в Донбассе. Москва опровергает утверждения о пребывании российских военных сил в регионе.
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