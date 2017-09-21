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11:06 (мск), источник: РИА Новости

МИД России: КНДР подрывает усилия по запрету ядерных испытаний

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ядерные испытания КНДР подрывают усилия стран по скорейшему запуску Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), говорится в тексте выступления делегации РФ на десятой конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ, которая состоялась в среду в ООН.

«Продолжающиеся ядерные испытания КНДР, включая последнее сентябрьское, серьезно подрывают усилия наших стран по скорейшему запуску ДВЗЯИ. Мы решительно осуждаем эти действия Пхеньяна», — говорится в документе, размещенном на официальном сайте МИД РФ.

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Российская делегация отметила необходимость воздержаться от каких-либо шагов, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности в регионе Северо-Восточной Азии.

«Призываем стороны вернуться к диалогу и переговорам — единственному пути комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную. Россия готова к совместным усилиям на данном направлении, в том числе на основе реализации российско-китайской совместной инициативы по мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове, изложенной в совместном заявлении МИД России и МИД КНР и распространенной в ПК ОДВЗЯИ 4 июля», — говорится в тексте выступления.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

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