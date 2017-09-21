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11:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Губернатор Пермского края ушел в краткосрочный отпуск

Как стало известно «Ъ», с сегодняшнего дня губернатор Пермского края Максим Решетников ушел в отпуск.

Источник: РИА "Новости"

По данным собеседника «Ъ» в краевой власти, ожидается, что отпуск продлится около недели. Исполнять обязанности главы региона будет первый вице-премьер Ольга Антипина.

Господин Решетников за семь месяцев работы главой региона один раз уходил в краткосрочный отпуск — летом, по случаю дня рождения.

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