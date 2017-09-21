Губернатор Пермского края ушел в краткосрочный отпуск

По данным собеседника «Ъ» в краевой власти, ожидается, что отпуск продлится около недели. Исполнять обязанности главы региона будет первый вице-премьер Ольга Антипина.



Господин Решетников за семь месяцев работы главой региона один раз уходил в краткосрочный отпуск — летом, по случаю дня рождения.