Из Минспорта Пермского края уволились сотрудники ключевого отдела
Как стало известно «Ъ», из Минспорта уволились сотрудники целого отдела — развития спорта.
Как стало известно «Ъ», из Минспорта уволились сотрудники целого отдела — развития спорта.
Отдел возглавлял Евгений Мочалов. Чиновники уволились по собственному желанию, рассказал «Ъ» источник, знакомый с ситуацией. По одной из версий, уход чиновников произошел
В Минспорте другая версия происходящего. Там подтвердили, что ряд сотрудников действительно написали заявления об увольнении по собственному желанию. «Сегодня перед министерством стоят серьезные задачи — в первую очередь создание прозрачной системы взаимодействия с федерациями. Не все готовы работать в новом формате. Режим работы министерства не изменился» — сказали в ведомстве. Собеседник в ведомстве сказал «Ъ», что господин Глызин увольняет слабых сотрудников, что бы поставить на их место сильных.