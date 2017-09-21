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11:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Из Минспорта Пермского края уволились сотрудники ключевого отдела

Как стало известно «Ъ», из Минспорта уволились сотрудники целого отдела — развития спорта.

Отдел возглавлял Евгений Мочалов. Чиновники уволились по собственному желанию, рассказал «Ъ» источник, знакомый с ситуацией. По одной из версий, уход чиновников произошел из-за конфликта с действующим министром Олегом Глызиным. Ожидалось его увольнение, но на этой неделе губернатор Максим Решетников принял решение сохранить ему должность.

В Минспорте другая версия происходящего. Там подтвердили, что ряд сотрудников действительно написали заявления об увольнении по собственному желанию. «Сегодня перед министерством стоят серьезные задачи — в первую очередь создание прозрачной системы взаимодействия с федерациями. Не все готовы работать в новом формате. Режим работы министерства не изменился» — сказали в ведомстве. Собеседник в ведомстве сказал «Ъ», что господин Глызин увольняет слабых сотрудников, что бы поставить на их место сильных.

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