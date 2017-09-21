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14:07 (мск), источник: Prokazan.ru

Минниханов: Татарский язык останется обязательным в школах

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе ежегодного послания Госсовету РТ заявил, что татарский язык останется обязательным в школах РТ.

При этом он прокомментировал и жалобы родителей на то, что, несмотря на большое количество уроков татарского языка, по окончании школы дети часто не могут на нем разговаривать. Он согласился с необходимостью улучшить качество преподавания и этого предмета.

 — Особого внимания требуют вопросы языковой политики при сохранении приоритетов изучения государственных и родных языков. Министерству образования и науки надо сделать акцент на обеспечении высокого уровня знания и владения русским языком — этому, в частности, будет способствовать работа в рамках объявленного в в республике года Льва Толстого, — заявил Минниханов.

Министерству образования поручено принять необходимые меры.

Тема добровольности изучения татарского языка в школах республики в последнее время активно обсуждается в СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с Рособрнадзором до 30 ноября проверить добровольность изучения национальных языков. Согласно документу, который утвердил президент по итогам заседания совета по межнациональным отношениям, руководители регионов до 1 декабря должны довести объем изучения русского языка до уровня, который рекомендует министерство образования и науки РФ.

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