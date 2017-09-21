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11:33 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградские депутаты встали на защиту братьев наших меньших

Депутаты Волгоградской областной Думы высказались за ускоренное принятие закона о защите животных. Участники заседания думского комитета по культуре пришли к выводу, что назрела острая необходимость в принятии закона, устанавливающего чёткие требования и критерии содержания животных в мобильных и трогательных зоопарках, цирках-шапито, дельфинариях.

Источник: РИАЦ

В настоящее время в стране, в том числе и в Волгограде, действует большое количество передвижных зверинцев и дельфинариев, обитатели которых содержатся в крайне тяжелых для жизни условиях. Не меньший стресс испытывают и животные в контактных зоопарках. Владельцы, как правило, чаще думают об извлечении материальной выгоды, а не о гуманном отношении к подопечным.

Отсутствие необходимого распорядка кормления, духота, яркий искусственный свет, шум от потока посетителей в течение всего дня часто приводят к преждевременной гибели питомцев, многие из которых занесены в Красную книгу. К региональным парламентариям нередко обращаются жители с жалобами на ужасные условия содержания животных в подобных местах.

«Всё это видят дети. Такое обращение с животными самым негативным образом сказывается на формировании их внутреннего мира, на отношении к природе», — считает председатель думского комитета по культуре Александр Осипов. Его точку зрения разделяет и депутат Эдуард Давыдовский. «К сожалению, некоторые владельцы подобных зверинцев и зоопарков в погоне за наживой забывают о таких человеческих качествах, как забота и сострадание», — подчеркнул он.

Парламентарии отметили, что, в связи с отсутствием соответствующего федерального законодательства, очень сложно обеспечить необходимые условия содержания диких зверей, используемых в культурно-зрелищных мероприятиях. Даже работа стационарных зоопарков до сих пор регламентируются только Правилами техники безопасности и производственной санитарии, утвержденными 44 года назад Минкультуры СССР. В результате жизнь и здоровье питомцев полностью зависят от добросовестности их владельцев и устроителей мероприятий. Несмотря на остроту проблемы, Государственной Думой до сих пор не принят федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», первое чтение которого прошло еще в марте 2011 года. Вместе с тем, на важность принятия законопроекта обращал внимание Президент России Владимир Путин.

На заседании комитета принято решение вынести вопрос о необходимости правового регулирования в области обращения с животными, используемыми в культурно-зрелищных мероприятиях, и их защиты от жестокого обращения на рассмотрение XXVII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая пройдет в конце сентября в Крыму. В частности, предлагается обратиться к депутатам Госдумы с просьбой ускорить принятие федерального закона «Об ответственном обращении с животными», предусматривающего в том числе установление единых требований к содержанию таких зверей и ответственности за ненадлежащее обращение с ними, введение запрета на использование диких животных в контактных зоопарках и другие меры, способствующие охране животных.

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