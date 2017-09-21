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11:30 (мск), источник: Kaliningradnews

«Мосты дружбы» связали Калининградскую область и Республику Тыва

ИА МедиаКалибр. Из Калининграда врио министра образования Калининградской области Светлане Трусеневой вручено благодарственное письмо главы Республики Тыва за помощь обучающимся и педагогам в рамках межрегионального проекта «Мосты Дружбы».

Вручение состоялось в ходе работы всероссийского совещания по вопросам государственной итоговой аттестации, проходящего в Москве 20−22 сентября.

Калининградскую область на совещании представили три образовательных учреждения: школа № 6 Калининграда, Школа будущего поселка Большое Исаково Гурьевского городского округа и Озерская средняя школа имени Д. Тарасова. Координатором участников выступил Калининградский областной институт развития образования, прокомментировали сетевому социально-экономическому журналу «Панорама» в пресс-службе правительства Калининградской области.

Проект «Мосты дружбы» реализуется в 15 регионах. Он был отмечен Федеральной службой по контролю и надзору в сфере образования и науки как один из самых эффективных инструментов обучения. Так, педагоги калининградских школ в режиме онлайн-конференций занимались подготовкой выпускников 9 классов школ Республики Тыва к основным государственным экзаменам.

Например, в Школе будущего поселка Большое Исаково, что под Калининградом, учителя проводили занятия сразу для двух классов одновременно: в Тыве и в регионе. По понедельникам по расписанию проходили уроки истории, по вторникам — уроки математики, по средам — русского языка и другим предметам. Итогом такой работы стала успешная сдача государственной итоговой аттестации выпускниками обеих школ, участвующих в проекте.

Кроме методической помощи педагогам и ученикам, одной и задач проекта является популяризация русского языка в Республике Тыва. Отметим, что в ходе реализации проекта калининградские школьники стали победителями интерактивного конкурса для обучающихся «Юный журналист», а второклассники школы п. Хорум-Даг (Республика Тыва) и школы № 6 Калининграда создали патриотический сборник сочинений о Великой Отечественной войне.

«Это благодарность всему педагогическому сообществу Калининградской области. Мы и дальше будем обеспечивать методическое сопровождение коллег из других регионов для повышения качества образования по всей стране. Отрадно, что благодаря современным технологиям, можно реализовывать такие сетевые проекты, несмотря на расстояние между нашими субъектами», — прокомментировала в Калининграде событие Светлана Трусенева.

Межрегиональный образовательный интернет-проект «Мосты дружбы» проводился по инициативе и при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, министерства образования и науки Республики Тыва, министерства образования Калининградской области и других регионов России.

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