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14:45 (мск), источник: Uzdaily.uz

Глава МИД Узбекистана принял участие в заседание СМИД ШОС

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 20 сентября 2017 года принял участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Йорке (США).

Источник: Uzdaily.uz

Глава МИД Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудили обсудили приоритетные направления развития ШОС в контексте вступления в организацию Индии и Пакистана в качестве полноправных членов.

Главы внешнеполитических ведомств стран-членов ШОС обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Участники встречи рассмотрели перспективы укрепления взаимодействия ШОС с ООН и другими многосторонними объединениями.

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