Глава МИД Узбекистана принял участие в заседание СМИД ШОС
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 20 сентября 2017 года принял участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 20 сентября 2017 года принял участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел
Глава МИД Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудили обсудили приоритетные направления развития ШОС в контексте вступления в организацию Индии и Пакистана в качестве полноправных членов.
Главы внешнеполитических ведомств
Участники встречи рассмотрели перспективы укрепления взаимодействия ШОС с ООН и другими многосторонними объединениями.