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13:50 (мск), источник: Sputnik

Глава МИД Северной Кореи: угроза Трампа звучит как лай собаки

Недавно Совет Безопасности ООН принял резолюцию о новых санкциях в отношении Пхеньяна, которой ограничил экспортные и импортные возможности КНДР, в ответ Северная Корея пообещала удвоить военные усилия.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо сравнил угрозу американского лидера Дональда Трампа о полном уничтожении КНДР с лаем собаки, передает агентство «Ренхап».

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Во время своего выступления на Генассамблее ООН Трамп заявил, что США уничтожат КНДР, если безопасность Штатов будет подвергнута угрозе.

В начале сентября КНДР сообщила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. По оценке японских и южнокорейских военных, мощность заряда достигла 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на Хиросиму в 1945 году.

Северная Корея также испытала баллистическую ракету.

После этого Совбез ООН единогласно ввел новый санкционный пакет против КНДР.

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