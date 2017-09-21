Глава МИД Северной Кореи: угроза Трампа звучит как лай собаки

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо сравнил угрозу американского лидера Дональда Трампа о полном уничтожении КНДР с лаем собаки, передает агентство «Ренхап».
Во время своего выступления на Генассамблее ООН Трамп заявил, что США уничтожат КНДР, если безопасность Штатов будет подвергнута угрозе.
В начале сентября КНДР сообщила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. По оценке японских и южнокорейских военных, мощность заряда достигла 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на Хиросиму в 1945 году.
Северная Корея также испытала баллистическую ракету.
После этого Совбез ООН единогласно ввел новый санкционный пакет против КНДР.