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11:37 (мск), источник: РИА Новости

МИД Китая заявил о поддержке правительства Мьянмы в ситуации с рохинджа

ПЕКИН, 21 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай выступает против происходящего в Мьянме насилия и считает, что международное сообщество может сыграть конструктивную роль в его завершении, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя призыв США к СБ ООН вмешаться в урегулирование конфликта.

Источник: AP 2017

«Китай выступает против жестоких нападений в штате Ракхайн в Мьянме и поддерживает действия правительства страны по обеспечению национальной безопасности и стабильности, чтобы конфликт завершился как можно скорее… Я хочу подчеркнуть, что международное сообщество может играть конструктивную роль в завершении этого конфликта», — заявил дипломат.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения «Араканская армия спасения рохинджа» совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Из-за вспышки насилия погибли 414 человек, а в соседней Бангладеш, по данным ООН, уже приняли больше 400 тысяч беженцев рохинджа.

Ранее вице-президент США Майк Пенс выступил с заявлением, что Вашингтон призывает Совет Безопасности и ООН принять твердые и скорые действия, чтобы покончить с этим кризисом.

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