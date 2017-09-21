МИД Китая заявил о поддержке правительства Мьянмы в ситуации с рохинджа

Источник: AP 2017

«Китай выступает против жестоких нападений в штате Ракхайн в Мьянме и поддерживает действия правительства страны по обеспечению национальной безопасности и стабильности, чтобы конфликт завершился как можно скорее… Я хочу подчеркнуть, что международное сообщество может играть конструктивную роль в завершении этого конфликта», — заявил дипломат.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения «Араканская армия спасения рохинджа» совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Из-за вспышки насилия погибли 414 человек, а в соседней Бангладеш, по данным ООН, уже приняли больше 400 тысяч беженцев рохинджа.