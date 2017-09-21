Валерий Шанцев опроверг слухи о своей возможной отставке
Губернатор Нижегородской области отметил, что продолжает работать на посту главы региона.
Губернатор Нижегородской области отметил, что продолжает работать на посту главы региона.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, сообщения о возможной отставке которого появились в СМИ, в четверг заявил ТАСС, что продолжает работать на посту главы региона.
«Я продолжаю работать… Когда соберусь [уходить], — тогда скажу… Я работаю до 22 часов, расписан график», — сказал губернатор.