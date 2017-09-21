Директора школ Приангарья пожаловались омбудсмену на требования агитировать перед выборами

Источник: IrkutskMedia.ru

Два директора школ в Черемховском районе Иркутской области пожаловались омбудсмену Валерию Лукину на требования агитировать перед выборами. Уполномоченный по правам человека выступил в защиту трудовых прав, обратившихся к нему двух директоров общеобразовательных школ. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Иркутской области.

Валерий Лукин 20 сентября посетил одну из лучших школ Черемховского района в деревне Балухарь, которой много лет руководит учитель высшей категории Ксения Антипина.

«Поводом для посещения послужила жалоба директора школы о нарушении ее трудовых прав: накануне учебного года начальник отдела образования Черемховского района Светлана Шаманова заключила с ней срочный трудовой договор только на месяц — с 1 по 30 сентября 2017 года. В настоящее время работодатель намерен расторгнуть этот договор с 30 сентября либо предлагает заявительнице уволиться по собственному желанию», — отметили в пресс-службе.

Со слов Ксении Антипиной, все дело в том, что при заключении трудового договора 31 августа она отказалась от высказанных со стороны руководителя районного отдела образования требований о необходимости проведения ею, как директором школы, агитационной работы в поддержку одного из претендентов на должность главы поселения, кандидатуру которого поддерживал мэр Черемховского района Виктор Побойкин.

С аналогичной жалобой к Уполномоченному обратился директор школы в деревне Верхняя Иреть Леонид Завозин. Поскольку вопросы, связанные с организацией предоставления общего среднего образования относятся к ведению органов местного самоуправления, Валерий Лукин попросил мэра Черемховского района Виктора Побойкина прокомментировать данную ситуацию.