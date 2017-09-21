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11:56 (мск), источник: УралПолит.ру

Екатеринбургские депутаты отказались штрафовать себя за прогулы заседаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября, ИА УралПолит.Ru. Комиссия городской думы Екатеринбурга по местному самоуправлению не смогла согласовать поправки в регламент, согласно которому депутатов будут штрафовать за пропуск заседаний без уважительной причины.

Попытку принять поправки в регламент работы екатеринбургской городской думы предпринял депутат от ЛДПР Григорий Вихарев. Документ предполагает введение системы депремирования для тех, кто не исполняет депутатские обязанности и пропускает заседания думы или комиссий.

Так, если депутат входит в две комиссии, то за один пропуск он потеряет одну восьмую ежемесячной денежной компенсации. Если только в одну комиссию — вычет составит одну шестую. Парламентариев, которые не входят в комиссию, предлагается лишать одной четвертой ежемесячного довольствия. Дробное число связано с тем, что заседание является одной из восьми закрепленных законами форм деятельности депутата. Среди них также, например, встречи с избирателями и запросы в органы власти, пояснили УралПолит.Ru в пресс-службе Вихарева.

Предложенные штрафы для депутатов-прогульщиков вызвали ожесточенную дискуссию среди парламентариев, из-за чего проект отправили на доработку. Однако некоторые высказались о том, что наказание рублем может быть действенным, так как уважительной причиной пропуска может быть только больничный лист, а не размытая формулировка «производственная необходимость».

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