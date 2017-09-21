Екатеринбургские депутаты отказались штрафовать себя за прогулы заседаний

Попытку принять поправки в регламент работы екатеринбургской городской думы предпринял депутат от ЛДПР Григорий Вихарев. Документ предполагает введение системы депремирования для тех, кто не исполняет депутатские обязанности и пропускает заседания думы или комиссий.

Так, если депутат входит в две комиссии, то за один пропуск он потеряет одну восьмую ежемесячной денежной компенсации. Если только в одну комиссию — вычет составит одну шестую. Парламентариев, которые не входят в комиссию, предлагается лишать одной четвертой ежемесячного довольствия. Дробное число связано с тем, что заседание является одной из восьми закрепленных законами форм деятельности депутата. Среди них также, например, встречи с избирателями и запросы в органы власти, пояснили УралПолит.Ru в пресс-службе Вихарева.