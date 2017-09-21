Дума Нижнего Тагила выбрала спикера со скандалом
Нижнетагильская дума выбрала спикера. Против ожиданий им стал не рекомендованный «Единой России» директор МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Андрей Обельчак, а представитель НТМК Алексей Пырин.
Нижнетагильская дума выбрала спикера. Против ожиданий им стал не рекомендованный «Единой России» директор МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Андрей Обельчак, а представитель НТМК Алексей Пырин.
Его кандидатуру предложил справедливоросс Леонид Мартюшев. Депутатам пришлось голосовать дважды — сначала за Обельчака проголосовали 13 человек, а за Пырина — 14, тогда как для избрания необходимо 15 голосов.
По итогам голосования через полчаса после первой попытки один голос ушел от директора МУПа к представителю Евраза.