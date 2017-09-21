Депутаты Башкирии в первом чтении приняли закон, который защитит дольщиков

Источник: Башинформ

Законопроект, который поддержало абсолютное большинство парламентариев, представляет собой поправки в республиканские законы «О мерах по защите прав граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками (заказчиками) обязательств по строительству многоквартирных домов на территории Республики Башкортостан» и «О регулировании земельных отношений в Республики Башкортостан».

Напомним, новый закон позволит помогать обманутым дольщикам, не тратя деньги из бюджета. Пострадавших планируют переселять в дома, построенные в рамках масштабных инвестпроектов. Земля под реализацию таких проектов будет выделяться без торгов, а застройщик-инвестор, в свою очередь, будет отдавать в пользу обманутых дольщиков 10% от общей жилой площади построенных на участке домов. Подобные законы уже приняты в ряде регионов России.

По словам председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Халита Махмудова, сегодня в Башкирии насчитывается 29 проблемных площадок. Решить проблему восьми из них возможно только в случае принятия этого закона.

«До 18 октября субъекты законодательной инициативы могут внести свои поправки, потом Комитет проведет внеочередное заседание, — прокомментировала агентству “Башинформ” председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Курултая РБ Елена Родина. — При самых благополучных условиях мы будем готовы рассмотреть законопроект в октябре. Если будут выявлены риски исполнения, то мы этот вопрос отложим. При этом хочу сказать, что уже сегодня правительством Республики Башкортостан, Госкомитетом по строительству и архитектуре, параллельно ведутся работы по поиску инвестора. Условия определены, шаг и старт дан, безусловно, законопроект будет принят. Сейчас главная задача — найти инвесторов».

Законопроект предъявляет довольно жесткие требования к будущим инвесторам. Однако опасаться того, что желающих работать по новой схеме не найдется, не стоит, считает председатель Государственного собрания республики Константин Толкачев.