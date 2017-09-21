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12:03 (мск), источник: ИА Башинформ

Депутаты Башкирии в первом чтении приняли закон, который защитит дольщиков

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Депутаты Госсобрания — Курултая РБ в первом чтении приняли закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан».

Источник: Башинформ

Законопроект, который поддержало абсолютное большинство парламентариев, представляет собой поправки в республиканские законы «О мерах по защите прав граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками (заказчиками) обязательств по строительству многоквартирных домов на территории Республики Башкортостан» и «О регулировании земельных отношений в Республики Башкортостан».

Напомним, новый закон позволит помогать обманутым дольщикам, не тратя деньги из бюджета. Пострадавших планируют переселять в дома, построенные в рамках масштабных инвестпроектов. Земля под реализацию таких проектов будет выделяться без торгов, а застройщик-инвестор, в свою очередь, будет отдавать в пользу обманутых дольщиков 10% от общей жилой площади построенных на участке домов. Подобные законы уже приняты в ряде регионов России.

По словам председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Халита Махмудова, сегодня в Башкирии насчитывается 29 проблемных площадок. Решить проблему восьми из них возможно только в случае принятия этого закона.

«До 18 октября субъекты законодательной инициативы могут внести свои поправки, потом Комитет проведет внеочередное заседание, — прокомментировала агентству “Башинформ” председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Курултая РБ Елена Родина. — При самых благополучных условиях мы будем готовы рассмотреть законопроект в октябре. Если будут выявлены риски исполнения, то мы этот вопрос отложим. При этом хочу сказать, что уже сегодня правительством Республики Башкортостан, Госкомитетом по строительству и архитектуре, параллельно ведутся работы по поиску инвестора. Условия определены, шаг и старт дан, безусловно, законопроект будет принят. Сейчас главная задача — найти инвесторов».

Законопроект предъявляет довольно жесткие требования к будущим инвесторам. Однако опасаться того, что желающих работать по новой схеме не найдется, не стоит, считает председатель Государственного собрания республики Константин Толкачев.

«Уверен, в случае принятия закона найдутся инвесторы, которые сейчас испытывают сложности с получением земли под застройку. По оценкам специалистов, в республике насчитывается 7−8 крупных застройщиков, которые готовы играть по предложенным правилам, — отметил Константин Толкачев. — Принятие этого законопроекта позволит оказать поддержку тем гражданам, которые пострадали от неправомерных действий застройщиков, но на которых не будет распространяться действие принятого этим летом Государственной Думой так называемого закона о компенсационном фонде, который заработает в полную силу только через год. Федеральный закон нацелен на недопущение появления новых обманутых дольщиков, но не решает проблем уже существующих. Мы берем на себя решение данного вопроса на региональном уровне».

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