Президент РТ: в отношениях с Москвой важна не их форма, а содержание
Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в отношениях с Москвой важна не их форма, а содержание.
Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в отношениях с Москвой важна не их форма, а содержание.
21 сентября глава республики выступил на 31 заседании Госсовета РТ пятого созыва с посланием депутатам. В своем заявлении он отметил, что около четверти века содержание отношений с Москвой определялись договором о разграничении полномочий, который сыграл важную историческую роль. Многие его положения, по его словам, получили закрепление в законодательстве РФ и стали естественным состоянием взаимоотношений с регионами.
«Сегодня РТ как один из ведущих субъектов страны пользуется широкими возможностями, имеющимися в РФ. В нынешних условиях ведущим фактором является не столько сама форма отношений, сколько их содержание, возможность находить взаимоприемлемые решения возникающих вопросов в общих интересах», — сказал Рустам Минниханов.
Также он подчеркнул, что сильная Россия делает сильными регионы, и нынешняя избирательная компания пройдет в жестких условиях давления на нашу страну.
Напомним, Татарстану не удалось продлить договор о разграничении полномочий с Москвой, который был подписан в 1994 году, а затем переподписан в 2007-м сроком на 10 лет.