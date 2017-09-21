Региональные власти не отказались от планов сдать в аренду «Елизаветинский форт»

Источник: Новый Калининград

Торги должны были пройти в четверг, 20 сентября 2017 года. Однако в конце августа региональные власти внесли поправки в документацию — сроки аукциона передвинуты на 27 сентября 2017 года. Также в проекте договора появился пункт, который касается конной статуи императрицы Елизаветы Петровны, о котором ранее в документации не упоминалось.

В соответствии с новой редакцией, арендатор обязан будет «обеспечивать беспрепятственный доступ работников Музея Мирового океана к конной статуе императрицы Елизаветы Петровны, в том числе через помещения форта, для обследования несущей конструкции статуи и выполнения работ по ее обслуживанию уполномоченным сотрудником Музея при наличии письменного согласия арендодателя (агентства по имуществу — прим. “Нового Калининграда”)», — отмечается в проекте договора. Кроме того, арендатору предстоит обеспечить освещение территории форта «Елизаветинский» в темное время суток.

Также договор позволяет изменить разрешенное использование земельного участка «только с согласия арендодателя».

Агентство по имуществу Калининградской области выставило право аренды «Елизаветинского форта» на торги в начале августа. После этого полпред президента в СЗФО Николай Цуканов провел в Калининграде совещание, на котором обсуждалась судьба форта. Он сообщил, что правительство региона под его руководством в 2015 году совершило сделку по передаче форта в областную собственность, чтобы затем передать объект Музею мирового океана. Прежний владелец форта фонд «Елизаветинский» передал региону безвозмездно сам форт и 10 тыс кв. метров рядом с ним на первой линии моря в Балтийске, получив взамен бывший детский садик на ул. Ватутина, где в настоящее время ведется строительство многоэтажки.

На совещании 4 августа Николай Цуканов сообщил, что с врио губернатора Антоном Алихановым достигнута договорённость, что форт не будет выставляться на торги. «Вопрос должен быть решен к 16 августа», — говорил полпред президента.

Однако пресс-служба правительства области в ответ на запрос «Нового Калининграда» в конце августа сообщила, что решение о заключении договора аренды принято «во избежание длительной неэксплуатации имущества форта, исключения влияния негативных факторов на постамент фортового сооружения у подножия конной статуи», и право аренды объекта выставлен на торги. Конкурс на право аренды объекта на сайте torgi.gov.ru не был отменен.

После этого заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Михаил Ведерников провел совещание, предложив региональным и федеральным властям совместными усилиями заниматься благоустройством комплекса «Елизаветинский форт» в Балтийске. «Данный комплекс играет важную роль для Калининградской области. Считаю верным двигаться правительству региона и Музею Мирового океана в одном направлении — восстанавливать объект общими усилиями», — сказал замполпреда.

В пресс-службе правительства тогда отметили, что инициативу поддержали врио вице-премьера Гарри Гольдман и директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова. «В ближайшее время будет проведена комплексная проверка состояния памятника и форта, разработана проектно-сметная документация для ремонта объекта. Затем пакет документов будет направлен для включения работ на памятнике “Императрица Елизавета Петровна” в ФЦП “Культура России” на 2020 год для получения финансирования», — пояснили в правительстве.