Песков прокомментировал сообщения СМИ о возможной отставке Шанцева

«СМИ много всего пишут. Вы знаете, что никогда кадровые какие-то вопросы мы не предвосхищаем, мы их не анонсируем, не подтверждаем и не опровергаем. Когда и если такие решения будут, мы соответствующим образом о них сообщим», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле подтверждение информации о возможной отставке губернатора.