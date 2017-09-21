Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побег в Крым: украинские моряки выбирают Россию - СМИ
Широкое лицо говорит о большом сексуальном аппетите
СМИ опубликовали видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
«Финал будет ярким. Предвкушаю»: Захарова о речи Фримена о Путине
«Абсурдный вопрос»: Песков о ДТП с командующим ВДВ Сердюковым
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность писателя, которому исполнилось 70 лет, у публики огромна, но академический литературный мир так и не может решить, причислять ли его к большим писателям
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
"Моя защита, мой друг, моя любовь": Кудрявцева обратилась к мужу
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным"
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
СМИ: певца Андрея Губина вынудили сделать ДНК-тест
"Уколы красоты": Рутберг изменилась - друзья
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
1035 лет назад погибла Грейс Келли
13:15 (мск), источник: РИА Новости

Песков прокомментировал сообщения СМИ о возможной отставке Шанцева

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию в СМИ о возможной отставке нижегородского губернатора Валерия Шанцева: если будут кадровые решения, Кремль об этом сообщит, сказал Песков в четверг журналистам.

Источник: РИА Новости

«СМИ много всего пишут. Вы знаете, что никогда кадровые какие-то вопросы мы не предвосхищаем, мы их не анонсируем, не подтверждаем и не опровергаем. Когда и если такие решения будут, мы соответствующим образом о них сообщим», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле подтверждение информации о возможной отставке губернатора.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Шанцев якобы уходит в отставку. По сведениям издания, это было окончательно решено на встрече главы области с руководством администрации президента. Источник в региональном правительстве сообщил РИА Новости в четверг, что Шанцев работает в обычном режиме, а сообщения СМИ о его возможной отставке никак не отразились на работе регионального правительства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В администрации Кремля не подтвердили отставку Шанцева
Песков прокомментировал сообщения СМИ о возможной отставке Шанцева
Банк России объявил о санации Бинбанка
Участник «Христианского государства» сознался в поджогах
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
Представлены медали Олимпиады-2018
Власти назвали города России с самым грязным воздухом
«Одноклассники» начали принимать штрафы ГИБДД
В Москве не хотят видеть миротворцев ООН на границе с Украиной
Спорт
«Зенит» будет в гостях как дома: анонс матчей Кубка России Стадия 1/16 финала Кубка России, на которой в борьбу за трофей вступили клубы Премьер-лиги, продолжится в четверг шестью матчами
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Кирстен Данст случайно переборщила с марихуаной на съемках В эфире телешоу актриса рассказала об инциденте, из-за которого продюсерам пришлось дать ей выходной
Недвижимость
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Названы районы за МКАД с самым дорогим съемным жильем
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Совмещенный санузел: за и против
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь