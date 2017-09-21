Песков прокомментировал сообщения СМИ о возможной отставке Шанцева
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
«СМИ много всего пишут. Вы знаете, что никогда кадровые
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Шанцев якобы уходит в отставку. По сведениям издания, это было окончательно решено на встрече главы области с руководством администрации президента. Источник в региональном правительстве сообщил РИА Новости в четверг, что Шанцев работает в обычном режиме, а сообщения СМИ о его возможной отставке никак не отразились на работе регионального правительства.