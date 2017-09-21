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12:57 (мск), источник: СуперОмск

Глава Калачинского района будет биться за свой внедорожник в Верховном суде

Центр учета и содержания собственности Калачинского муниципального района Омской области обратился в Верховный суд РФ.

Причиной стал застарелый спор по поводу внедорожника Nissan X-Trail, купленного у ООО «Евразия Центр». Авто стоимостью 1,5 млн рублей предназначалось главе района Фридриху Мецлеру.

Против покупки возразила прокуратура. Обратившись в суд, надзорное ведомство заявило, что власти неправомерно прописали в условиях контракта конкретную марку машины — по указанным характеристикам подходили такие внедорожники как Volvo XC60, Jeep Wrangler, Nissan Patrol, Land Rover, Toyota Landcruiser и другие, а не только X-Trail.

Также прокуратура посчитала такие траты расточительными при скромном муниципальном бюджете, в связи с чем потребовала от суда признать сделку ничтожной, а контракт — недействительным.

Суд первой инстанции нарушения при организации аукциона признал — действительно, тендер не совсем соответствовал закону. Однако авто отбирать не стали — мол, Калачинский район от этой сделки не пострадал, да и запрета на покупку машин за 1,5 миллиона в законах нет. Апелляция оставила решение в силе, но вот АС Западно-Сибирского округа с мнением коллег не согласился. Кассация повелела расторгнуть контракт и поменять у дилера обратно автомобиль на деньги.

Таким образом, ответчик теперь дошел до последней инстанции. Жалоба в ВС была подана в конце августа.

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