Глава Калачинского района будет биться за свой внедорожник в Верховном суде
Центр учета и содержания собственности Калачинского муниципального района Омской области обратился в Верховный суд РФ.
Центр учета и содержания собственности Калачинского муниципального района Омской области обратился в Верховный суд РФ.
Причиной стал застарелый спор по поводу внедорожника Nissan
Против покупки возразила прокуратура. Обратившись в суд, надзорное ведомство заявило, что власти неправомерно прописали в условиях контракта конкретную марку машины — по указанным характеристикам подходили такие внедорожники как Volvo XC60, Jeep Wrangler, Nissan Patrol, Land Rover, Toyota Landcruiser и другие, а не только
Также прокуратура посчитала такие траты расточительными при скромном муниципальном бюджете, в связи с чем потребовала от суда признать сделку ничтожной, а контракт — недействительным.
Суд первой инстанции нарушения при организации аукциона признал — действительно, тендер не совсем соответствовал закону. Однако авто отбирать не стали — мол, Калачинский район от этой сделки не пострадал, да и запрета на покупку машин за 1,5 миллиона в законах нет. Апелляция оставила решение в силе, но вот АС
Таким образом, ответчик теперь дошел до последней инстанции. Жалоба в ВС была подана в конце августа.