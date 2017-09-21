В Челябинск приедет экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой
В Челябинск приедут специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству,
В Челябинск приедут специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству,
Форум стартует 25 сентября. В мероприятии примут участие около 600 делегатов из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.
Открытие форума пройдет на большой сцене челябинского театра драмы, где гостей поприветствуют председатель российского СТД, народный артист России Александр Калягин и губернатор Борис Дубровский. В этот же день глава региона и Калягин проведут встречу и обсудят условия и перспективы развития театрального дела на Южном Урале.
Также в рамках форума будет представлен проект театрального музея, который в будущем появится на территории сквера Искусств.
Напомним, Уральский театральный форум пройдет с 25 по 29 сентября. В программе мероприятия совещание руководителей театров, профессиональные