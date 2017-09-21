В Челябинск приедет экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой

Источник: Nakanune.ru

Форум стартует 25 сентября. В мероприятии примут участие около 600 делегатов из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

Открытие форума пройдет на большой сцене челябинского театра драмы, где гостей поприветствуют председатель российского СТД, народный артист России Александр Калягин и губернатор Борис Дубровский. В этот же день глава региона и Калягин проведут встречу и обсудят условия и перспективы развития театрального дела на Южном Урале.

Также в рамках форума будет представлен проект театрального музея, который в будущем появится на территории сквера Искусств.