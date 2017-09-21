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13:03 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинск приедет экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой

В Челябинск приедут специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой, директор Большого театра Владимир Урин и директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, которые примут участие в Уральском театральном форуме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минкульта.

Источник: Nakanune.ru

Форум стартует 25 сентября. В мероприятии примут участие около 600 делегатов из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

Открытие форума пройдет на большой сцене челябинского театра драмы, где гостей поприветствуют председатель российского СТД, народный артист России Александр Калягин и губернатор Борис Дубровский. В этот же день глава региона и Калягин проведут встречу и обсудят условия и перспективы развития театрального дела на Южном Урале.

Также в рамках форума будет представлен проект театрального музея, который в будущем появится на территории сквера Искусств.

Напомним, Уральский театральный форум пройдет с 25 по 29 сентября. В программе мероприятия совещание руководителей театров, профессиональные мастер-классы и семинары для молодых актеров драматических и музыкальных театров, танцовщиков и хореографов, а также совещание Председателей региональных отделений СТД РФ, входящих в Уральский федеральный округ.

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