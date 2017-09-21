Владимир Бекетов стал кандидатом в сенаторы от Краснодарского края

Источник: ЮГА.ру

На мероприятии единогласно поддержали кандидатуру Владимира Бекетова, который с 1995 года был спикером Законодательного собрания Краснодарского края, сообщили порталу Юга.ру в региональном отделении «Единой России».

Сейчас Законодательное собрание Краснодарского края в Совете Федерации представляет Владимир Харламов. ТАСС сообщает, что состав Совета Федерации обновится по нескольким регионам. Ранее РБК писал, что Совет Федерации осенью покинут 14 сенаторов, в том числе Харламов.