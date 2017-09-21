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13:43 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Оставили с носом: думу Нижнего Тагила возглавили промышленники

Мэр Носов продвинуть своих не сумел.

Источник: УралИнформБюро

Промышленники возглавили думу Нижнего Тагила. На первом заседании парламента седьмого созыва, состоявшемся 21 сентября 2017 года, спикером представительного органа депутаты выбрали директора НТМК по персоналу Алексея Пырина, а его замом — главного инженера вагоносборочного производства УВЗ Игоря Базилевича.

За Пырина проголосовало 15 депутатов, при этом Андрей Обельчак, за которого ратовал мэр Сергей Носов, набрал на 3 голоса меньше, передает «Уралинформбюро».

Игоря Базилевича поддержали 18 парламентариев, тогда как за креатуру от градоначальника — владельца «Нижнетагильского холодильника» Вячеслава Малых — проголосовали лишь 9 человек.

Претендентов на кресла спикера и вице-спикера поддержала коалиция, состоящая, в основном, из промышленников — это 15 депутатов-единороссов, которые представляют «Уралвагонзавод» и Нижнетагильский металлургический комбинат.

Ранее на пост председателя пророчили руководителя аппарата горадминистрации Андрея Ленду, но тот от мандата отказался.

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