Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Свекла оказалась суперфудом
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Песков отреагировал на вопрос о ДТП с командующим ВДВ Сердюковым
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность писателя, которому исполнилось 70 лет, у публики огромна, но академический литературный мир так и не может решить, причислять ли его к большим писателям
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
Кудрявцева показала милые фото с мужем в его праздник - СМИ
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным"
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Дочь Пескова оказалась в центре скандала
СМИ: певца Андрея Губина вынудили сделать ДНК-тест
"Уколы красоты": Рутберг изменилась - друзья
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
1035 лет назад погибла Грейс Келли
13:45 (мск), источник: Nakanune.ru

Министр иностранных дел России поздравил Куйвашева с избранием на пост губернатора Свердловской области

Министр иностранных дел России Сергей Лавров от всего коллектива МИД и от себя лично поздравил Евгения Куйвашева с избранием на пост губернатора Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, в письме министра отмечено, что в МИД России высоко ценят плодотворное взаимодействие с властями Среднего Урала по совершенствованию ее международных и внешнеэкономических связей, и готовы к наращиванию сотрудничества в русле единого внешнеполитического курса страны.

«То, что Вы занимаете этот высокий пост второй раз подряд, свидетельствует о последовательной поддержке гражданами реализуемого Вами курса на максимально полное раскрытие масштабного потенциала Свердловской области, эффективное решение насущных социальных проблем. Убежден, что присущие Вам профессионализм, целеустремленность в совокупности с богатым опытом руководящей работы в федеральных и региональных органах власти будут и впредь способствовать всестороннему развитию региона, повышению благосостояния его жителей», — отметил Сергей Лавров.

Напомним, в понедельник прошла церемония инаугурации Евгения Куйвашева. Глава региона принял присягу, ему были вручены символы Свердловской области. После этого он отправил правительство в отставку.

В среду Куйвашев принял участие во встрече президента Владимира Путина с главами российских регионов, избранных 10 сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Депутаты Госдумы предложили поделиться нефтегазовыми доходами с россиянами
Банк России объявил о санации Бинбанка
Участник «Христианского государства» сознался в поджогах
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
Представлены медали Олимпиады-2018
Власти назвали города России с самым грязным воздухом
«Одноклассники» начали принимать штрафы ГИБДД
В Москве не хотят видеть миротворцев ООН на границе с Украиной
Спорт
«Зенит» будет в гостях как дома: анонс матчей Кубка России Стадия 1/16 финала Кубка России, на которой в борьбу за трофей вступили клубы Премьер-лиги, продолжится в четверг шестью матчами
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Кирстен Данст случайно переборщила с марихуаной на съемках В эфире телешоу актриса рассказала об инциденте, из-за которого продюсерам пришлось дать ей выходной
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Инвесторы разочаровались в рынке недвижимости
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Названы популярные у покупателей жилья станции метро
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь