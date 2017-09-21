Министр иностранных дел России поздравил Куйвашева с избранием на пост губернатора Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, в письме министра отмечено, что в МИД России высоко ценят плодотворное взаимодействие с властями Среднего Урала по совершенствованию ее международных и внешнеэкономических связей, и готовы к наращиванию сотрудничества в русле единого внешнеполитического курса страны.

«То, что Вы занимаете этот высокий пост второй раз подряд, свидетельствует о последовательной поддержке гражданами реализуемого Вами курса на максимально полное раскрытие масштабного потенциала Свердловской области, эффективное решение насущных социальных проблем. Убежден, что присущие Вам профессионализм, целеустремленность в совокупности с богатым опытом руководящей работы в федеральных и региональных органах власти будут и впредь способствовать всестороннему развитию региона, повышению благосостояния его жителей», — отметил Сергей Лавров.

Напомним, в понедельник прошла церемония инаугурации Евгения Куйвашева. Глава региона принял присягу, ему были вручены символы Свердловской области. После этого он отправил правительство в отставку.